Cartas a la Columna

Espera reintegro de banco

Clienta hizo gestión hace tres meses

El 23 de febrero reporté por teléfono al Banco Promerica una compra que no hice. Les envié copia de mi pasaporte para demostrar que no había salido del país, pero tres meses después siguen sin resolver el asunto, aunque sí cobraron el dinero, pese a que yo llamé y hablé con ellos ese mismo día. Necesito que me devuelvan el dinero de esa compra que no hice, ya me cansé de esperar.

Raquel Álvarez Orellana

San José

Batería dañada

El 12 de abril compré en Office Depot un sistema de alimentación ininterrumpida (UPS, por sus siglas en inglés), que dejó de funcionar 15 días después. Solicité el cambio del artículo, pero me dijeron que no, que debían enviarlo a reparar. A la fecha, no he obtenido ningún informe de su parte. Espero una respuesta del almacén

Luisa Jiménez Arias

San José

Convención del BN

Al Sr. German Mora ( Cartas, 19/5/17) le actualizamos la información: el 20 de marzo pasado el Banco Nacional (BN) notificó su decisión de denunciar la convención colectiva y así iniciar la negociación con el sindicato. Posteriormente, el 28 de abril, en el mismo Ministerio de Trabajo, ambas partes acordaron continuar el proceso y, en seguimiento a esto, desde el 2 de mayo se realizan reuniones para revisar los puntos de interés y llegar a acuerdos.

Jéssica Soto

Dirección de Relaciones Institucionales, Banco Nacional

Basura sin recoger

¿Cómo es posible que en Hatillo 4, sector sur, tengamos que soportar un fin de semana con la basura que tenían que recoger el viernes? Esto es un peligro para la salud de los vecinos. Además, hay que lidiar con las moscas, los indigentes que escarban la basura y los perros que terminan de empeorar el asunto. Esta situación esta ocurriendo con mucha frecuencia, por lo que le pido al alcalde de San José, Johnny Araya, que venga por esta zona y vea la situación. La mayoría de la gente que vivimos aquí somos adultos mayores. Esperamos una solución pronta.

Mario Romero Orozco

Hatillo

Caso resuelto

En Tigo resolvimos el caso expuesto por el señor Víctor Valembois, de San Pedro de Montes de Oca. La solicitud se atendió de forma oportuna gracias a nuestro compromiso por brindar la asesoría y el soporte que nuestros clientes merecen para disfrutar de su servicio a través de los diferentes canales de comunicación, según sus necesidades y preferencias.

Jairo Ledezma

Jefe de Servicio al Cliente de Tigo

Compra de casa

En días pasados oferté por una vivienda del Banco Popular, la propiedad está ubicada en Santa Ana. Ofrecí más de la base de adelanto –era la mejor oferta para el Banco– pero se la adjudicaron a otra persona. Ojalá el Popular revisara estas situaciones. Le pido al Banco una respuesta.

Mario Chaves Jaubert

San José

Zona invadida

En playa Sándalo, en Puerto Jiménez de Golfito, construyeron una casa en los 50 metros de la zona pública marítimo-terrestre. Para levantar la vivienda cortaron manglar y vegetación en sitio patrimonial natural del Estado.

Pese a múltiples denuncias que se han hecho en el Ministerio del Ambiente, la Municipalidad de Golfito y la Fuerza Pública, nadie hace nada. Solicito la demolición de la estructura y la intervención inmediata de las autoridades correspondientes.

Juan Carlos Matamoros Jiménez

Golfito

Doble cara

Pregonamos a los cuatro vientos nuestra riquísima naturaleza, invitamos al extranjero a que nos visite, realizamos alianzas para que cada día más vuelos internacionales arriben a nuestro país con miles de turistas, pero ¿qué clase de país queremos que conozcan? En un breve recorrido, les queda en la retina las barriadas llenas de basura, ríos que son basureros a cielo abierto, lotes baldíos que son tiraderos. Pareciera que al costarricense le gustara vivir con los caños sucios, con playas contaminadas, con una capital desbordada de basura y hediondez. Esta es la verdad de nuestra cultura.

No tapemos el sol con un dedo, dejemos que el sol nos haga ver en la porquería en que estamos sumidos. Da vergüenza que nos visiten turistas de países donde botar una colilla de cigarro le puede acarrear una multa. Qué lástima en lo que hemos convertido a Costa Rica: rica, pero en basura.

Adolfo Ruiz Laín

San José