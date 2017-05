Cartas a la Columna

Tigo no cancela contrato

Compañía sigue cobrando

¿Sabrá la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) que Tigo no corta el servicio si un cliente se cansa de pagar por un servicio que siempre falla? Aunque se solicite que recojan el equipo y que cancelen el servicio, esta compañía sigue cobrando. Además, llegan a amenazar con cobro judicial. Es alarmante el constante irrespeto de esta compañía.

Rónald Mora Herrera

Curridabat

Internet lenta

Soy abonado del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y tengo más de dos semanas de sufrir problemas en el servicio de Internet. A veces hay, otras veces es de baja velocidad. He hecho dos reportes, me visitan los técnicos, pero no solucionan nada. Espero una respuesta del ICE.

Fernando Elías Calderón Fuentes

Cartago

Belleza verde

Los periquitos verdes eran las tradicionales mascotas en los hogares costarricenses que adornaban con su bullicio los corredores de mosaicos coloridos, junto con begonias, helechos y geranios. Eso ya es historia porque, afortunadamente, prohibieron su cautiverio. Esas avecillas “invadieron” el conjunto de torres de oficinas de Plaza Roble.

El arquitecto Legorreta, diseñador del inmueble, nunca hubiera imaginado tan diminutos moradores. Al atardecer, el espectáculo es digno de verse y oírse, ya que parecen avioncitos verdes en vuelo desenfrenado entre palmeras y los tejados de los edificios. Ellos son libres y no tienen dueño.

Cecilia Prestinary Montero

Escazú

Cliente bloqueado

Kölbi no cumple y limita mi derecho a expresarme en su página de Facebook. El domingo 14 de mayo me quejé porque la empresa no cumplió con la garantía de mi celular, y al día siguiente me bloquearon. Mi libertad de expresión la coartan para que los usuarios y posibles clientes no se den cuenta de que Kölbi no cumple las garantías. En lugar de bloquear los comentarios de los clientes deberían dar el servicio y la garantía que prometen y que no cumplen.

Andrés Brenes Chavarría

San Rafael, Alajuela

Disputa por perro

Hace unos días, mi prima pidió ayuda, pues había recogido una perrita de la calle, que estaba preñada y su parto se complicó. La llevó al veterinario y pagó lo que pudo porque la cirugía se salía del presupuesto.

La asociación Rescate Animal decidió colaborar y llevó el animal a una veterinaria en Escazú. Cuando estaba bien, le dijeron a mi prima que no se la iban a dar porque no tuvo el dinero para pagar la cirugía y no podría cuidarla. Sin embargo, la perrita tenía de todo, pero en ese momento no había dinero para la cirugía. Ahora dicen que ellos rescataron a la perrita de la calle y la están dando en adopción, aunque ella tiene casa. Solo Senasa puede decidir si a un animal doméstico se lo quitan a una persona. Mucha gente pidió que devolvieran la perrita, pero Rescate Animal borró los comentarios y nos bloqueó. Espero una respuesta.

Andrea Paola Rojas Mora

Pavas

Caza de votos

Con los sobrepagos que se han dado en esta administración y la amenaza de publicar los efectuados en las pasadas, cobra valor la innegable máxima de Giuseppe Tomasi di Lampeduza en su obra El gatopardo: “Si queremos que todo siga como está, es preciso que todo cambie”.

Previo a las justas electorales, los candidatos en sus arengas ofrecen el cambio para obtener sufragios y cuando llegan a Zapote se solazan con su equipo en el albañal del poder que todo lo corrompe.

Manuel Enrique Badilla Chavarría

Montes de Oca

Culpas ajenas

El hombre que mataron en Escazú tenía seis años de estar en el país, era dueño de un gimnasio, bienes raíces y ya había sido detenido e investigado por la DIS, pero en el Gobierno, ni el ministro de Seguridad ni el presidente Solís se responsabilizan, la culpa es de los demás.

Guillermo Vargas González

Curridabat