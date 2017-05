Cartas a la Columna

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

Reintegro de depósito

Empresa tenía que devolver dinero en un mes

Hace más de un mes solicité a Quality Motors devolverme $1.000 pagados por la reserva de un automóvil que no logré adquirir, pero no lo han hecho. El 10 de abril envié una carta a la gerencia y solo dicen que debo esperar, aunque habían afirmaban que tardaban un mes para devolver el dinero.

Ericka Morales Masís

Cartago

Pobreza idiomática

Sufrimos una degeneración del lenguaje. Ya no se conjugan los verbos; se recurre abusivamente al infinitivo: “agradecerle su participación”, “invitarles al bingo”, “contarles que sucedió”, “recordarles el próximo juego”, etc. Hay errores que son horrores, como las “doce medio día”, “la microbús”, “aire acondicionado automotriz”, “está cumpliendo años”, “el Gran Área Metropolitana”, etc. Últimamente, se ha dado en anteponer dos muletillas a cualquier sustantivo: “el tema de” o “lo que es”. Las muletillas sobran y afean el lenguaje.

Galo Vicente Guerra Cobo

San José

Parqueos ocupados

Carlos Esquivel ( Cartas, 15/5/17) nos demuestra que el problema de los parqueos destinados a adultos mayores y minusválidos no es solamente por la posibilidad de compartir estos espacios, sino que existe una falta de comprensión en todos los niveles.

Es grato comprobar la solidaridad y educación de una persona, como cuando un conductor cede el paso a otro o al recibir ayuda en un momento de necesidad. Aportemos nuestro granito de arena para que todos seamos más tolerantes y comprensivos.

Juan Roca Viola

San José

Ventas en escuelas

En los centros educativos, los directores prefieren, antes de solicitar un profesor para Educación Física, ese presupuesto para otras necesidades. Los centros educativos y las autoridades de Salud y Seguridad permiten las ventas callejeras dentro de las instituciones. No hay control en lo que le venden a los estudiantes.

Alfredo G. Campos Navarrete

San José

Bolsas plásticas

Atónita quedé al leer la queja de un cliente por la carencia de bolsas plásticas grandes en un supermercado. En todos los almacenes venden bolsas sintéticas grandes que se pueden usar muchas veces. Todos los establecimientos comerciales, e incluso los vendedores en las ferias, deben seguir el ejemplo de PriceSmart.

Además, la Fábrica Nacional de Licores y la Cervecería Costa Rica deberían recibir sus botellas de vidrio usadas; la Dos Pinos debería recoger todos los empaques tetrabrick y plásticos que produce. Por su parte, la CCSS debería entregar medicamentos en cajas de cartón y dejar de usar millones de bolsas plásticas. En la Asamblea Legislativa, espera el proyecto para eliminar el uso de bolsas plásticas, mientras, mueren millones de animales atragantados y asfixiados por pedazos de plástico.

Marjorie González Gómez

Curridabat

Capricho estatal

Un ciudadano trabaja toda su vida, unos 30 o 40 años. Mes a mes, religiosamente, le rebajan una cuota con la esperanza de que al final de su jornada pueda disfrutar todo lo ahorrado. Pero no, lo obligan a recibir a sus 60 o 65 años ese pago en tres tractos o pagos mensuales. Al jubilado, que tiene un tiempo más reducido de vida y necesita ese dinero para saldar gastos o disfrutar su vida libre, se le da su ahorro a como mejor le convenga al Estado.

Mario Valverde Montoya

San Rafael de Montes de Oca

Panorama político

El panorama político del país se encuentra muy erosionado. El débil liderazgo ha creado desconfianza y falta legitimidad para llegar a acuerdos y negociaciones que trasciendan el interés de la colectividad. El talante de ciertos grupos de presión es prácticamente ilusorio y trivial. Se suma a esto el tratamiento de un sistema político inhóspito.

Ante tanta oscuridad, afortunadamente, contamos con el poder de la prensa, la cual goza de independencia. Con ligeras excepciones, los ciudadanos confiamos y valoramos la valiente misión de los medios de información, hoy vilipendiados y perseguidos en otras latitudes.

Halley Castro Ramírez

Barrio México