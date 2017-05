Cartas a la Columna

Cambio de citas

Clínica no avisa a paciente

En dos ocasiones me han cambiado la fecha de la cita en Otorrinolaringología, en la Clínica Central de San José. He ido dos veces para que me cambien un audífono, del cual dependo para mi trabajo.

He viajado desde Guanacaste –pues en este momento estoy con un trabajo en esta provincia– y me cambian la cita sin avisarme. No sé para qué piden datos actualizados si no los utilizan y me hacen perder tiempo y dinero sin dar ninguna explicación.

Yorleny Fernández Baltodano

Curridabat

Propuesta en el aire

Al iniciarse esta administración, ofrecí mis servicios ad honorem para crear una industria de reciclaje que generaría cientos de empleos. Carlos Stradi nos ayudó en lo que estaba a su alcance, pero no hubo forma de avanzar. Posteriormente, el exasesor de la Asamblea Legislativa Milton Ruiz (q.d.D.g.) nos concretó una cita con el viceministro de Trabajo, por medio de quien surgieron citas con el INA y el TEC. Les pareció una excelente idea, pero hasta ahí.

Posteriormente, don Milton Ruiz nos consiguió otra cita con el diputado Morales Zapata, quien nos atendió en menos de 10 minutos, de forma poco amable, sin desatender su celular en ningún momento, y nos dijo que prefería analizarlo con tiempo y que nos contactaría. Eso fue hace más de dos años y a la fecha, nada.

Con ánimo de ayudar con la situación de Bancrédito, le ofrecí al vicepresidente Helio Fallas desarrollar el proyecto por medio de Banca para el Desarrollo. Muy amablemente, me dijo que su equipo me contactaría.

Yo comprendo que lo urgente desplaza lo importante, pero si no empezamos a buscar la manera de generar empleos, pronto, y como lo ha dicho mi hermano Miguel Sobrado hasta la saciedad, a no muy largo plazo nos va a explotar esa bomba y para entonces será muy tarde.

Ricardo Sobrado Chaves

Curridabat

Tarifa regulada

Quiero saber si Ópticas Popular cobra tarifas para los exámenes de la vista regidas por el colegio profesional correspondiente o trabajan por la libre. En días pasados fui a la sucursal de Plaza América, en Hatillo, y me cobraron el doble de lo estipulado por el Colegio. Me quejé en el muro de Facebook de la empresa, pero no me respondieron y me bloquearon. También escribí a Servicio al Cliente hace un mes y sigo esperando la respuesta.

Jeffrey García Céspedes

Hatillo, San José

Sanción injusta

Me parece injusta la sanción de dos días sin goce de salario que le impuso la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) al técnico en Farmacia que denunció a la doctora que no quiso atender al paciente Claudio Jiménez porque llegó después de las 4 de la tarde. El Colegio de Médicos debería tomar nota sobre este caso. Felicito al señor que hizo la denuncia. Además, espero que la CCSS se retracte y más bien lo recompense.

Oldemar Arias Salazar

Santo Domingo de Heredia

Disculpa de Palí

Con respecto a la carta del señor Adrián Cerdas Acuña ( Cartas, 18/5/17) sobre un cobro doble en su tarjeta el pasado 6 de mayo, ofrecemos las disculpas del caso por el inconveniente y le informamos que el Banco ya realizó el reintegro de su dinero.

Mariela Pacheco

Vocera de Palí

Ayuda a tiempo

Agradezco a todo el personal de la sucursal de Alajuela de Caja de ANDE por el empeño y el esfuerzo con que me ayudaron, ya que tuve un ligero menoscabo financiero. Agradezco al señor Nelson Araya Álvarez, a Cristina Morales Gómez y a Mario Alberto Gutiérrez, quienes pusieron “alma, vida y corazón” a mi particular situación. Ellos hacen realidad el eslogan de la institución: “Los accionistas son nuestra razón de ser”. Deberían imitar estos actos altruistas otras instituciones magisteriales.

Amalia Rita Páez Ávila

Alajuela