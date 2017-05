Cartas a la Columna

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

Camiones rompen acera

Seguridad Pública no ha hecho reparaciones

Soy vecino del barrio Naciones Unidas, en San José, mi propiedad colinda con el Parque de la Paz. Ahí, la Policía Montada estaciona sus camiones. Al tener poco espacio, los choferes suben los vehículos a mi acera y la están deteriorando.

Hace cinco meses me quejé ante el Ministerio de Seguridad Pública (MSP), me visitó uno de los encargados y quedó de mandar a hacer la reparación, pero no lo hizo. La semana pasada otro camión del Ministerio quebró la acera, la caja de registro y la tubería de agua potable, por lo que de nuevo fui a quejarme. Enviaron a un trabajador a instalarme, de emergencia, el agua y quedó en que el fin de semana una cuadrilla repararía los daños, pero tampoco sucedió. Espero una respuesta del Ministerio de Seguridad.

Ricardo Montero Muñoz

Barrio Naciones Unidas

Otros destinos

Me llama la atención que Fernando Naranjo, director de una aerolínea en Costa Rica, desconociera que para conseguir visas a los países del golfo Pérsico se necesita un patrocinador, ya sea la aerolínea del país o del hotel, no una aerolínea que no tiene relación con el país de destino. Por lo demás, si le pusieron restricciones ilógicas por su edad, yo le recomendaría visitar los emiratos menos conocidos, como Sharjah o Ajman, o la parte sur del desierto de Abu Dabi, en Mezairaa, Liwa, cerca de la frontera con Arabia Saudita, que es una belleza.

Catar tiene reputación de explotar a los jardineros al dejarlos al sol, a más de 50 grados en verano, por eso apoyo boicotear el Mundial de Fútbol.

Manuel Solera Thomas

Escazú

Caso resuelto

Nos comunicamos telefónicamente con el señor Eben Aguilar B. ( Cartas, 28/4/17) y procedimos con brevedad a investigar el caso expuesto en su queja. Agradecemos la oportunidad que nos brindó para aclarar su caso particular. Apreciamos su retroalimentación porque logramos identificar oportunidades de mejora en el proceso.

Alejandro Rubinstein

Gerente de Servicio, BAC Credomatic

Doble discurso

Nuestro país tiene dos caras. Por un lado, el presidente dice en su discurso que en su gobierno no hay siquiera atisbos de corrupción. ¿Cómo se les debería llamar a los casos del Festival Internacional de las Artes, la “pifia” de la calle a la Terminal de Contenedores, los sobresueldos, ciertos nombramientos en el servicio exterior, nombramientos a profesionales que no son afines con el puesto, los programas sociales sin ejecutar, al despido de un viceministro por defender los intereses del pueblo? El ministro de Comunicación ya lo justificó al decir que no es corrupción porque anteriores gobiernos también lo hacían.

Por otro lado, vendemos al mundo que somos un país verde, pero fomentamos el desaleteo de tiburón. Además, recientemente autorizaron (y luego lo paralizaron) el aumento de la actividad piñera en una zona arqueológica cercana a las esferas de piedra y declarada por la Unesco Patrimonio Mundial de la Humanidad. El Museo Nacional simplemente lo justificó porque Setena lo autorizó.

Jorge E. Varela Solís

Moravia

Acuerdos sindicales

Además del asunto ético de los ministros y viceministros quienes han recibido sobresueldos y alegan desconocimiento, está lo del Sindicato del Municipio de Pococí y del Banco Nacional que, con la complacencia de sus superiores, se hacen los desentendidos con la fecha del vencimiento de las convenciones colectivas para no modificarlas. Yo a esto no lo llamaría olvido, ni ignorancia, ni falta de ética.

German Mora Ramírez

Santa Elena de San Isidro de Heredia

Servicio profesional

Recomiendo ampliamente el servicio de resonancia magnética que brinda Asembis. Desde la atención al cliente para coordinar la cita, hasta la realización de la resonancia, están a cargo profesionales con vocación de servicio, muy competentes. El resonador es de muy alta resolución y el costo es considerablemente más bajo que los precios de mercado.

Patricia Odio Iglesias

Santa Ana