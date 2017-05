Cartas a la Columna

Línea retirada

Error del ICE deja a familia sin teléfono

Hace más de 40 años adquirí una línea telefónica del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). Le pertenece a mi madre, una adulta mayor de 87 años recién operada; sin embargo, de la noche a la mañana fue retirada a pesar de tener todos los pagos al día. Después de muchas llamadas, pocas respuestas, días sin teléfono y tiempo de mi trabajo perdido, tuve que ir a la oficina del ICE en Plaza Lincoln y resultó que todo fue por un simple “dedazo” y no hay responsables ni documentos que detallen ese error. Al día de hoy, aún espero la reconexión del servicio.

Luis Zúñiga Delgado

Santo Domingo de Heredia

Cobro doble en Palí

El 6 de mayo, en el Palí de El Guarco de Cartago, el cajero pasó mi tarjeta dos veces y, por tanto, me cobraron dos veces el monto de la compra. Ese día puse el reclamo, pero aún retinen mi dinero y la respuesta es que el caso está en proceso. ¿Cuánto más debo esperar para disponer de mi dinero?

Adrián Cerdas Acuña

Cartago

Enfoque equivocado

Basta, ya es demasiada la persecución y el acoso. Todos los medios de comunicación llevan varios días exponiendo nuestra nacionalidad libanesa ligada a un hecho delictivo muy grave y repudiable. ¿Cuál es el objetivo para que Costa Rica entera ligue este hecho con nuestra procedencia?

Siento mucha rabia al ver que por una persona que perdió el rumbo se denigren generaciones de trabajo, esfuerzo y lucha para el beneficio de Costa Rica. No conozco el historial de estos supuestos delincuentes, pero no merecen pertenecer a ninguna nacionalidad.

Como libanesa de sangre y de nacionalidad, y como costarricense desde hace más de 40 años, no lo puedo aceptar. Costa Rica no puede darse el lujo de enlodar, a través de su prensa, a toda una nación, y menos cuando de esta nación han emigrado a Costa Rica, desde hace siglos, nuestros abuelos trabajadores, que han legado a este país generaciones de profesionales honorables, respetables y de muy alto nivel.

Carmen Chakhtoura Slon

San José

Anciana sigue igual

Hace como dos meses escribí sobre una anciana en estado de abandono cerca de la Contraloría. Me contactó una señora de la Municipalidad de San José y me dijo que habían ido varias veces y no la habían encontrado, lo cual me parece extraño porque ahí está la anciana todos los días. Ahora que llueve permanece bajo el alero del AM PM, o se sienta fuera del Subway. El domingo estaba dormida sobre cartones, a la intemperie. ¿Habrá que esperar que muera para lamentarse?

Yamilette Gutiérrez C.

San José

Cobro de pasaje

Viajé de Sardinal a Filadelfia con la empresa Meyba, y aunque soy adulto mayor el conductor del autobús no recibe la cédula como pago del 50% del valor del servicio. Esto ocurre también en la ruta de Filadelfia a playa Panamá. Les solicito a las autoridades correspondientes su pronta intervención para que se respeten nuestros derechos.

Rodrigo García Canales

San Pablo de Heredia

Popularidad de Solís

El 15 de mayo se publicó una carta titulada “Mejora en encuestas”. El autor menciona el incremento de popularidad del presidente Solís por la buena imagen que dejó su trabajo por el paso del huracán Otto. No obstante, minimiza su gestión al decir que no fue él quien hizo el trabajo, sino otros. Un buen presidente organiza las personas con experiencia y recursos para trabajar en equipo por la solución de un problema. Y lo hace desde un escritorio.

Los recursos se usaron adecuadamente. Esto contrasta por completo con lo que sucedió con el proyecto de la trocha fronteriza. A diferencia de Solís, la expresidenta Chinchilla no formó un equipo sólido y el resultado ya lo sabemos.

Olman Monge Angulo

Santa Ana

Acceso a periódico

Durante años he leído La Nación en mi dispositivo Apple, pero de repente no se puede con el sistema IOS. La respuesta de servicio al cliente es que están trabajando en una solución. Tengo casi tres semanas de espera. Me parece que la gente de informática no se ha puesto “las pilas” y que sus superiores están ausentes.

Jorge A. Amador Sánchez

Mata Redonda, San José