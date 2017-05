Cartas a la Columna

Calle en mal estado

Municipalidad de Goicoechea no atiende caso

En Calle Blancos, Goicoechea, entre Femsa y la taquería La Vanesita hay un hueco que desde hace un año ocasiona inconvenientes. Las calles principales las arreglaron. Se ha informado a la Municipalidad de Goicoechea, pero no hay respuesta.

Alicia Casal Arias

Educación sexual

En referencia a la carta sobre la ideología de género del señor Edgar Manuel Chacón Lizano, de Esparza, me da tristeza y asombro que aún existan personas que no entiendan la importancia del Programa de Afectividad y Sexualidad del Ministerio de Educación Pública (MEP), cuyo fin es la salud y bienestar de niños y jóvenes en las escuelas y colegios. Las creencias religiosas en nada han ayudado a solucionar la violencia contra las mujeres, las violaciones a niñas y adolescentes y el acoso sexual.

Aunque dudo mucho de que ninguna Iglesia sea un agente social, si realmente lo fuera debería apoyar iniciativas educativas pioneras que orienten a la población. Boicotear un programa trascendental para la paz y bienestar de la juventud no solo es cobardía, sino que denota la falta de conocimiento sobre las funciones biológicas y su nexo con la sociedad.

Espero que la ministra Sonia Marta Mora, con el esfuerzo del MEP, democraticen el acceso al conocimiento del cuerpo humano y de sus emociones. Que las creencias religiosas no estorben en el logro de lo que se debe hacer por el bien común.

Carmen María Rojas González

Cajero expuesto

En la agencia del Banco de Costa Rica en Santo Domingo de Heredia hay dos cajeros automáticos. Uno de ellos deja expuesto los movimientos que hace el cliente en el teclado. Cualquier persona podría grabar con su celular, para usos incorrectos, información personal de los clientes.

Oldemar Arias Salazar

Bolsas plásticas

¿Qué hizo con las bolsas plásticas grandes de sus ultimas compras el señor que se quejó porque en un supermercado solo le daban bolsas pequeñas? Espero que no las botara, no pesan nada para llevarlas de nuevo. Desde hace años llevo mis bolsas de tela y no quiero que me den bolsas plásticas.

Los supermercados no deberían regalar las bolsas plásticas, sino cobrárselas al cliente para que la gente las aprecie y no las bote. En Europa, ya lo están haciendo. Costa Rica es un país ambientalista y debería dar este paso.

Erich Wille Voss

Disculpa y mejora

Al señor Carlos Esquivel Esquivel ( Cartas, 15/5/17) le ofrecemos disculpas por los inconvenientes presentados en el Maxi Palí de Nicoya. Esos actos no reflejan nuestro pensamiento y compromiso como compañía. Continuaremos esforzándonos para que los clientes, proveedores y asociados se sensibilicen aún más en el cumplimiento de la Ley 7600.

Mariela Pacheco

Vocera de Maxi Palí

Dudas legales

Leí en éste diario sobre las sanciones que puede recibir una persona por maltratar animales. ¿Cuánto de multa o de cárcel recibirán las personas que tienen perros y los dejan ladrar toda la noche, lo cual molesta el sueño de los vecinos? ¿Cuáles son las multas por llevarlos a defecar en las orillas de las aceras y casas ajenas y cuánto de cárcel o multa a los que tienen perros fuera de sus casas sin ningún cuidado, con el peligro de que agredan a alguien?

Vilma Chavarría Mora

