Cartas a la Columna

Pérdida de agua

Fuga en tanque comunal

Aunque parezca mentira, en Palmira de Carrillo, Guanacaste, los vecinos venimos saliendo de una crisis de falta de agua enorme, pero el tanque de abastecimiento de agua de este distrito derrama cientos de litros por hora. Este problema tiene años y es inaceptable que aún persista. ¡Qué falta de interés y qué irresponsabilidad de la entidad encargada!

Henry Martínez Gallo

Guanacaste

Ampliación urgente

Desde hace mucho años se habla del problema del acceso principal que tiene la ciudad de Heredia. Se forman largas filas de vehículos, de 600 metros y a veces más, porque el puente sobre el río Pirro ya está obsoleto. Esta estructura tiene dos carriles para esa gran cantidad de vehículos, lo cual es insuficiente. A esto debe sumársele el cuello de botella que se forma con un tercer carril que termina unos 100 metros antes del puente, más el semáforo peatonal ubicado después. ¿Cuándo atenderá el alcalde de Heredia este asunto? Si es una carretera nacional deben negociar con el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) una pronta solución a este enorme problema que tiene nuestra ciudad.

Marco Tulio Vindas Chaves

Heredia

Principio legal

Ministros y viceministros han dicho que los errores en sus pagos por pluses son porque las oficinas de recursos humanos los justificaron. Es oportuno anotar que los ciudadanos no pueden desconocer lo que establece la ley.

Es imperativo que dichas oficinas hagan un pronunciamiento al respecto, pues con su silencio están dando por un hecho que no funcionan adecuadamente y, si eso es cierto, ¿para qué están? No se puede ocultar el sol con un dedo. Algo está pasando, lo que contribuye a pensar que a la “casa de cristal” se le están quebrando los vidrios.

Fernando Villalobos Sole

Turrubares

Sobresueldos en gobierno

Da grima escuchar al ministro de Comunicación, Mauricio Herrera, tratando de justificar la ética de los ministros favorecidos con sobresueldos millonarios que no les correspondían. Cuando un banco acredita una suma a un cliente –que no le corresponde– el deber es reportar el error. Esto produce una sensación de impotencia.

Albán Rugama Dávila

Barrio México

Mejora en encuestas

En las recientes encuestas de popularidad, Luis Guillermo Solís logra un ligero repunte de aprobación en su labor gracias a que muchos costarricenses creen que hizo un excelente trabajo por la emergencia del huracán Otto. Sin embargo, no toman en cuenta que fueron otros quienes hicieron el trabajo. El presidente Solís no tiene experiencia en estas situaciones y dispuso de más de un centenar de personas en la Comisión de Emergencias, Cruz Roja, Bomberos, Fuerza y Luz, ICE, además de otro centenar de empleados públicos que se sumaron a la ayuda. Es muy fácil desde un escritorio dar órdenes para que otros hagan el trabajo.

Fernando Cordero Alvarado

San José

Guardas apáticos

En el Maxi Palí de Nicoya hay 10 espacios de parqueo para minusválidos y adultos mayores, pero están protegidos por unas barras metálicas que los interesados tienen que quitar para usar los parqueos. Esto a vista y paciencia de los guardas, que no hacen nada más que ver. He hablado del problema con los jefes y dicen que ellos no pueden hacer nada. Espero una respuesta del almacén.

Carlos Esquivel Esquivel

Nicoya

Preferencia por Uber

A la salida de un concierto en Parque Viva, mi hija y mi esposa llamaron un Uber. Como no podían entrar al parqueo ferial, las esperó casi una hora hasta que ellas pudieron salir y no cobró por el tiempo de espera. Al día siguiente, el chofer llamó para decir que habían dejado olvidada una bufanda y ofreció venir a entregarla. Exquisita gentileza.

Otro día estacioné cerca de la entrada de la clínica Carlos Durán, mientras mi esposa recogía unas medicinas, y un taxista “rojo” me exigió a gritos que me quitara de allí porque era parada de taxis; luego se ensañó, me ofendió de la forma más baja y soez y amenazó con llamar al Tránsito para que me multara. Por eso, en mi familia preferimos Uber.

Fernando Chacón Castro

San José