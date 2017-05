Cartas a la Columna

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

Chofer imprudente

Lumaca no responde a pasajera

El lunes viajé a eso de las 5:20 de la mañana en un bus de Lumaca, de Cartago a San José, pero llegué hecha un mar de nervios por las imprudencias del conductor, quien puso en peligro a los pasajeros y a otros conductores.

El chofer no hizo el alto antes de la línea del tren en Cartago ni en barrio La California, viajó a alta velocidad en la pista, le tiró el bus a otro vehículo para pasarse de carril cuando bajamos El Fierro y, para adelantar vehículos en la entrada a San Pedro, se salió de la carretera y circuló por la zona verde. Esto lo denuncié por medio del correo electrónico que tiene la empresa para las quejas y sugerencias, pero no respondieron. Tienen esa opción solo para cumplir con el requisito y no les importa que sus choferes manejen de manera correcta.

Ingrid Marchena Villarreal

San José

Kölbi no cumple

Soy usuario de Kölbi desde hace bastantes años y nunca había tenido ni problemas de servicio ni de garantías, pero este año no fue así.

A finales de noviembre del 2016 adquirí el nuevo iPhone 7 y ya en diciembre tuvo un problema de software. Lo llevé a la agencia y se lo dejaron una semana, me lo devolvieron funcionando, pero hace un mes el teléfono se calentó y el botón de inicio me estalló en el dedo. Lo entregué al día siguiente en la agencia y se lo dejaron cuatro días para decirme luego que fue por mal uso y que el aparato pierde la garantía, a pesar de que no encontraron ni agua ni ningún golpe en el celular.

Ahora tendré un teléfono, por dos años, sin garantía porque Kölbi no la quiere hacer valer. Es increíble cómo no les interesa cuidar a sus clientes.

Andrés Brenes Chavarría

Alajuela

Respuesta pendiente

Considero malo el servicio al cliente del área de venta de accesorios de Veinsa. Hace más de 21 días envié un correo para cotizar un accesorio que no trae un vehículo nuevo y aún no he recibido respuesta.

Pablo Vargas Villarreal

Vázquez de Coronado

Culpa ajena

No entiendo por qué dicen que el gobierno es corrupto por haber pagado sobresueldos a funcionarios no calificados. Los que deben ser investigados son quienes deben revisar los atestados de cada funcionario para corroborar si cumple con los requisitos. Ellos no están haciendo su trabajo, son ineficientes y deben ser sancionados por el daño que causan al erario y a la reputación del gobierno.

Los funcionarios deben devolver lo que se les pagó si no están a derecho, como ya lo han hecho algunos honestos. Dejen de culpar al presidente Solís por la ineficiencia de algunos empleados.

Marjorie González Gómez

Curridabat

Sin visa a Catar

Por razones familiares, tuve que viajar a Dubái, Emiratos Árabes Unidos. En ese viaje programé una visita de un día a la ciudad de Doha, Catar. Fui a la embajada de ese país en San José para obtener una visa de turista, pero me informaron que la embajada en Costa Rica no otorga visas y el trámite debía hacerlo a través de Qatar Airways, la aerolínea de ese país. Realicé los trámites correspondientes con la aerolínea y, de nuevo para mi sorpresa, como el tiquete original era emitido por American Airlines, Qatar Airways no haría el trámite.

De nuevo acudí a la Embajada de Catar en San José y alguien muy amable me informó que tenía, en este caso, que hacer la solicitud a través del hotel donde me iba a hospedar. Realicé todos los trámites, envié la información del pasaje de avión, copia completa del pasaporte y otros detalles adicionales.

Después de varios días, el hotel me informó que el gobierno de Catar no otorga visas a turistas mayores de 65 años. No conozco casos similares. ¿Cómo es que un país que pretende organizar un campeonato mundial de fútbol impone restricciones de esta naturaleza a visitantes extranjeros? Por eso, a cualquier costarricense le digo que si piensa viajar a Catar, ¡que lo piense dos veces! No es un país amistoso con los turistas.

Fernando Naranjo Villalobos

Curridabat