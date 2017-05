Cartas a la Columna

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

Traslado causa molestia

Banco Popular ahora está ubicada en un mall

Como clienta del Banco Popular, estoy molesta por el traslado de la agencia de San Antonio de Desamparados al Mall Expreso. Es inconcebible que un banco, que se precia de estar al lado de la gente, deje a Desamparados sin una agencia con horario regular y debamos ajustarnos a los establecidos por estos centros comerciales. No parece haberse considerado, además, el congestionamiento vial para llegar a ese lugar.

Tampoco tomaron en cuenta a la población adulta mayor, que cada día es más, y que en esa agencia siempre había recibido un trato de lujo. El Banco Popular no nos comunicó el traslado, cosa que deja mucho que desear para quienes somos clientes fieles de larga data. Confío en que el Banco analice la situación y pronto nos dé una solución.

Victoria Corrales Mora

Desamparados

Política de almacén

La respuesta de Mariela Pacheco, vocera de Maspormenos ( Cartas, 11/5/17), a un cliente que reclamó porque en una de sus tiendas solo disponían de bolsas plásticas pequeñas para empacar sus compras, fue que están tomando acciones para contar con bolsas plásticas grandes. Quedé sorprendido de ver cómo algunas empresas, en vez de apoyar la lucha contra la contaminación –aunque saben que los envases plásticos, bolsas, etc., son los mayores contaminantes–, promueven y alimentan esta práctica.

La vocera aconseja a sus clientes llevar bolsas reutilizables y cuidar el ambiente, lo que puede malinterpretarse, pues el plástico también es reutilizable. Les sugiero utilizar bolsas de papel o, definitivamente, no proporcionar bolsas, como ya lo hacen otras empresas.

Orlando Jiménez Chaves

San José

Estado laico

Con respecto al comentario del señor Galo Vicente Guerra ( Cartas, 9/5/17), donde califica como neofundamentalistas a quienes criticamos la elección de un pastor evangélico como presidente de la Asamblea, debo aclarar que respetamos todas las creencias religiosas y por eso consideramos necesario un Estado laico.

Lo que no debe es mezclarse la relación espiritual e individual con Dios y la actividad política. La historia demuestra que esta mezcla no ha sido conveniente, que muchas guerras, condenas y exterminios se han dado por el dominio de poderes religiosos sobre la razón y la tolerancia. Las acciones de la Inquisición sobre moros, judíos, gitanos y científicos, los enfrentamientos religiosos en Irlanda del Norte, la eterna guerra entre sunitas y chiitas por una interpretación diferente del Corán, la actual violencia del Estado Islámico y, para no ir muy lejos, las atrocidades del pastor de la Iglesia de Efraín Ríos Montt, en Guatemala, son ejemplos para que esa división exista: “Dad a Dios lo que es de Dios y al césar lo que es del césar”.

Gustavo Elizondo Fallas

Santa María de Dota

Calle en mal estado

El que quiera despedazar su vehículo, que pase por la calle paralela a la principal en Los Yoses. La Municipalidad de Montes de Oca, y los negocios que están en esa calle, deberían reparar esa vía tan importante.

Víctor Torres Chacón

San José

Llamadas de Tigo

Creo que es la tercera vez que escribo sobre llamadas intempestivas de Tigo: por eso es que, en sentido original, simpatizo con la colega Cartín, traductora. Me acaban de llamar de nuevo, pese a que veinte veces, en las oficinas y por teléfono, he insistido que, entre otros, por mi creciente sordera, no quiero interrupciones; conocen mi correo electrónico. También debo haber subido el tono, pero, francamente, se cansa uno: las consecuencias surgen a partir de una causa. ¿En cuál idioma hay que hablarles?

Víctor Valembois

San Pedro de Montes de Oca

Cortes eléctricos

Coopeguanacaste hace mucha publicidad de lo buena que dice ser, pero pareciera que solo suministra energía en verano, porque apenas llueve se va el servicio. Quienes tenemos pequeños negocios debemos ver cómo resolvemos, porque el problema es constante y en la publicidad no se escucha nada de mejoras en el suministro y tampoco de una rebaja en el recibo, aunque el fluido se suspenda varias veces al mes.

Henry Martínez Gallo

Carrillo