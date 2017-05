Cartas a la Columna

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

Calle reparada dos veces

Pintura en la vía aún estaba fresca

Parte de la carretera entre Zarcero y Ciudad Quesada está siendo recarpeteada poco después de ser asfaltada. Con esto se destruyó la casi todavía pintura fresca de la demarcación horizontal. Entretanto, el tramo de Zarcero a Naranjo sufre un fuerte deterioro desde hace mucho tiempo. Si no la reparan, transitaremos pronto por una calle de lastre.

No discuto la conveniencia del mantenimiento oportuno de las carreteras, pero esta particular situación nos tiene intrigados. Es necesaria es una explicación del Conavi antes de que pensemos que es otra “pifia”. Además, también es necesario demostrar que no son en vano las grandes presas de vehículos que ocasionan estos trabajos, que nos retienen por más de una hora en esta congestionada carretera.

Joaquín G. Monge Rodríguez

San Carlos

Sistema electoral

Me preguntaron mis nietos qué es “chorreo de votos”, expresión de José María Figueres que leímos en las páginas de La Nación. Les respondí que era una antigua práctica de cuando no existía la reforma electoral actual, propuesta por don Otilio Ulate, aceptada por don Teodoro Picado, defendida valientemente por don Pepe Figueres y los jóvenes revolucionarios e incorporada a la nueva Constitución. Era un sistema electoral tan perfecto que cuando Manuel Yglesias era miembro del Tribunal Supremo de Elecciones lo invitaban de varios países para que lo expusiera.

Ignoro si en las elecciones internas de los partidos políticos se utiliza el mismo sistema. Si no es así, es posible que se puedan cometer errores y fraudes. Habrá que preguntárselo a los dirigentes liberacionistas.

Ana Piza Escalante

Periodista

Encuesta de CGR

Sobre el papel de la Contraloría General de la República y el excesivo protagonismo de la contralora, Marta Acosta, es pertinente citar –con total extrañeza y preocupación– lo que la vocera de esa institución publicó en Cartas de La Nación (9/5/17) cuando dijo, con respecto a las críticas por dedicarse a encuestas de percepción, que “la Contraloría General de la República (CGR) tiene tres ejes fundamentales en su plan estratégico: impactar positivamente la eficiencia en los servicios públicos, fomentar la transparencia y fortalecer la prevención de la corrupción”. En lo que la Constitución Política, capítulo II, artículo 184, define y establece como funciones, objetivos y obligaciones de la CGR, no encuentro asidero alguno para lo que la vocera indicó como los “tres ejes fundamentales” del quehacer del ente contralor, y mucho menos para que dediquen cuantiosos fondos públicos a encuestas sobre la percepción de la corrupción.

Leonel Fonseca Cubillo

San José

Merecido homenaje

Al ver en la portada de La Nación del martes la foto del presidente de la República con Keylor Navas como invitado especial, en presencia del rey de España, sentí una emoción y gratitud tan grande que los ojos se me humedecieron un poco. Nunca imaginé un reconocimiento tan justo a un deportista costarricense que ha puesto el nombre de la patria tan en alto. Le agradezco este gesto al presidente, Keylor se lo merece.

Rolando Moreno Calvo

San José

Comentario recibido

Agradecemos al señor Mario Romero ( Cartas, 10/5/17) su comentario. Estamos tomando acciones para contar con bolsas plásticas grandes en esa tienda (Masxmenos de Plaza América). Aprovechamos para recordarles a los clientes que pueden llevar bolsas reutilizables para hacer sus compras y contribuir con el ambiente.

Mariela Pacheco

Vocera de Masxmenos