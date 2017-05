Cartas a la Columna

Lenta atención en el ICE

Averías tarda 45 minutos en contestar

En octubre del año pasado, me quejé por este medio por los 55 minutos que permanecí esperando que me atendieran en la línea 1119 de Averías del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). El 1.° de mayo me sucedió lo mismo; 45 minutos le tomó al técnico atenderme para solucionar los problemas con la Internet de mi hogar.

No entiendo por qué sigue pasando esto. Según la jerarquía de la institución no iba a volver a ocurrir. Esto fue lo que me dijeron cuando me llamaron para aclararme la situación –que tienen poco personal trabajando–, lo cual no es de interés para ningún cliente, porque para eso pagamos.

Hans Gutiérrez Artavia

La Trinidad de Moravia

Bolsas pequeñas

En dos ocasiones he ido a comprar al Maspormenos de Plaza América y no tienen bolsas plásticas grandes, solo pequeñas. Es muy incómodo cargar varias bolsas pequeñas hasta mi hogar, con el peligro de que se reviente alguna y se me caigan los alimentos al suelo. En dos bolsas grandes llevaría los alimentos comprados.

No concibo cómo una cadena tan grande de supermercados no tiene bolsas plásticas grandes, sería bueno que mejoraran en este aspecto.

Mario Romero Orozco

San José

Camas ocupadas

Estuve internado en el tercer piso del Hospital San Vicente de Paúl, en Heredia, en un salón con seis camas. El 50% eran ocupadas por motociclistas, muchos con miembros amputados y otros en atención para que no les pasara lo mismo.

Es necesario hacer algo y pronto. Además del problema personal de cada cual, ocupan espacios que podrían estar utilizando personas con cáncer u otras enfermedades que deben ser intervenidas de urgencia.

Jorge Bogantes Sáenz

Heredia

Ideología de género

La ministra de Educación dijo en La Nación que la ideología de género va porque va en nuestros centros educativos. No debemos permitir lo que plantea esta ideología en maternidad, el matrimonio y la familia. Las Iglesias, cómo agente social de la sociedad costarricense, se deben unir para luchar contra las clases de sexualidad y seguir boicoteando, cómo se ha hecho en Esparza, mediante una fuerte campaña de información.

Se hizo una presentación ante el Concejo Municipal para que se aprobara una moción en contra del Programa de Afectividad y Sexualidad del MEP. La Municipalidad aprobó una resolución, no la que queríamos, pero tampoco fue tan negativa para nuestros intereses.

Edgar Manuel Chacón Lizano

Esparza

Cartera de Bancrédito

En la administración de Rodrigo Carazo, el Fondo Monetario Internacional (FMI) criticó que al borde de la quiebra el gobierno construyera un edificio en San José, al frente del Parque Central. Es preocupante que se sugiera que Bancrédito absorba la Banca para el Desarrollo, que es de segundo piso. Mientras Bancrédito tiene 800 funcionarios, Banca para el Desarrollo tiene solo 30 empleados. Con solo eso la liquidarían y Bancrédito seguiría boqueando. En Costa Rica, con apenas cinco millones de habitantes, basta con dos bancos públicos.

Rafael Rodríguez Picado

Guápiles, Pococí

Búsqueda de ayuda

Coordino dos grupos en Espazol, uno de mujeres que eran agredidas y otro de arte, baile y actividades comunales para que los jóvenes se alejen de las drogas, el alcoholismo y la prostitución. Con las mujeres trabajamos en elevar su autoestima y se les dan talleres de artesanías y costura. También, gracias a la Universidad de Costa Rica y al Instituto Nacional de Aprendizaje se capacitan en emprendedurismo, inglés, etc., pero no tenemos dónde reunirnos. Necesitamos que nos donen un lote donde podamos construir un salón comunal y equiparlo.

Vivian Aguilar Barquero

Esparza