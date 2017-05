Cartas a la Columna

Aceras diferentes

Medidas varían entre municipalidades

La Municipalidad de Montes de Oca me exigió construir una acera en mi propiedad, con una medida reglamentaria de al menos 1,20 metros de ancho. Al parecer, la Municipalidad de Curridabat también ha exigido lo mismo sobre la zona ubicada al costado sur de una propiedad de ese municipio, conocida como “casa de los Figueres”. Sin embargo, a diferencia de las medidas que exige la Municipalidad de Montes de Oca, la que se construye en Curridabat tiene un ancho por el que apenas podría caminar una sola persona. ¿Es posible que los requisitos varíen tanto entre una municipalidad y la otra?

Federico Montero Mejía

Montes de Oca

Acciones de la CGR

En respuesta a la carta de don Carlos Canessa Elizondo (7/5/17), nos permitimos aclarar que la Contraloría General (CGR) tiene tres ejes fundamentales en su plan estratégico: impactar positivamente la eficiencia en los servicios públicos, fomentar la transparencia y fortalecer la prevención de la corrupción. En ese sentido, durante los últimos años, hemos realizado encuestas para recopilar insumos de parte de la ciudadanía, realizamos una sobre transparencia, otra sobre eficiencia y este año hacemos la encuesta sobre corrupción. Sus resultados contribuyen a enfocar la fiscalización que realizamos y en concreto a fortalecer la prevención de la corrupción.

Asimismo, cada año hemos incorporado estos resultados en la memoria anual de la CGR. Muchas acciones se han tomado, desde auditorías, investigaciones, desarrollo de sistemas para dar acceso a información pública, entre otros. En materia preventiva también se han desarrollado programas de capacitación no solamente para funcionarios públicos sino para ciudadanos, niños y jóvenes.

Viviana Vargas Rivera

Vocera CGR

Inteligencia popular

El presidente, Luis Guillermo Solís, es profesor universitario, pero no sabe leer o, como decimos en el campo, “no hay peor sordo que el que no quiere oír”. Según la encuesta de la Contraloría General de la República (CGR), 6 de cada 10 costarricenses percibe que la corrupción ha aumentado en los últimos dos años y el 85% de los costarricenses percibe que hay mucha corrupción en este momento. No se habla de gobiernos anteriores. Presidente Solís, por favor respete nuestra inteligencia.

José María Quirós Alfaro

Golfito

Dueños de la verdad

Con motivo de la elección del presidente de la Asamblea Legislativa, ha surgido con virulencia un nuevo fundamentalismo. El rechazo a la persona por su fe religiosa.

El neofundamentalista se cree dueño de la verdad, que el verdadero concepto de derechos humanos es el suyo, y el que no piense igual es retrógrado, cavernario, indigno, merecedor de todo adjetivo descalificador. Quiere que otros claudiquen para aceptarlos, pero no acepta que los propios se aparten un ápice de la rigidez de sus posiciones. Su intransigencia e intolerancia se ha manifestado públicamente a raíz del último primero de mayo.

Galo Vicente Guerra Cobo

San José

Queja resuelta

Con respecto a la carta de la señora Iliana Arias Víquez (3/5//17) informamos que de inmediato solucionamos su caso, realizamos un reemplazo de la tarjeta SIM de su teléfono celular, además le aplicamos un ajuste en su facturación. Les agradecemos a nuestros clientes que si tienen algún inconveniente con nuestros servicios nos contacten a través del correo electrónico clientes@claro.cr para darle una solución de la manera más rápida posible.

Carolina Sánchez

Vocera de Claro

Calle sin pintar

Hace bastante tiempo arreglaron la carretera entre Liberia y Comunidad, pero todavía no la han demarcado. Esto es un verdadero peligro para los conductores, especialmente en la noche, pues hay tramos muy oscuros. Ya he visto dos accidentes porque el ganado se sale a la carretera.

Hannia Sánchez Montoya

Playas del Coco, Guanacaste

Recuerdos perdidos

Me encantó el reportaje “Descongelar la memoria”, sobre el legado del Dr. Fraser Pirie, publicado en Áncora este domingo. Como cartaginesa, reviví mi infancia y preadolescencia cuando mi mamá me enviaba a hacer mandados y, como una visita obligada, pasaba a la botica Pirie a verme en los dos atractivos espejos: uno alargaba y otro achataba la figura.

Una vez el Dr. Pirie nos regañó –pues era muy bravo–, y del susto corrimos y me resbalé en una rampilla que había al salir a la acera, por lo que me llevé un sentonazo que todavía me duele. Eso no fue obstáculo para continuar yendo a verme en los espejos, pues era el disfrute de una inocente distracción.

En mi primera visita al Museo Municipal de Cartago me llevé una grata sorpresa al encontrarme de nuevo con ambos espejos, los cuales están a buen recaudo y en exhibición. Desde luego, se agolparon en mi mente muchas y lindas vivencias que creí idas para siempre.

Esperanza María Cerdas Sáenz

Cartago