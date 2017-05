Cartas a la Columna

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

ICE cobra a cliente SMS que no pidió

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) sigue haciendo “méritos” para perder clientes. Su nueva “estrategia” se llama Kölbi Deportes. El ICE envía un mensaje basura que si no se lee y el cliente se da de baja sigue enviando más mensajes, que el ICE cobra. En mi caso, la cuenta llegó a casi ¢5.000; además, los mensajes nunca llegan. Ahora tengo que esperar a que su inoperancia resuelva mi reclamo y me devuelvan el dinero.

Alberto Segura Sequeira

Sabanilla

Retroceso político

Como ciudadana costarricense, he tratado en todas las elecciones políticas de emitir mi sagrado voto con bastante convicción. Hoy, me siento desilusionada. No puedo entender cómo Álvarez Desanti y otros liberacionistas se valieron de tantas matráfulas para obtener el poder. Que el presidente del primer poder de la República esté en manos de un diputado que fue acusado de falsificar la firma de un juez y que además haya sido suspendido como miembro del Colegio de Abogados por otras graves faltas, es increíble.

Este pastor protestante pidió a sus feligreses dinero a cambio de “milagros”. Si don Pepe saliera de su tumba volvería a morirse al ver los ideales de la socialdemocracia enlodados. ¿Qué pensarían nuestros próceres liberales y laicos como Ricardo Jiménez, Cleto González y Daniel Oduber?

Hacer a Ramírez presidente del Congreso es como retroceder a la Edad Media y a las componendas de los Médici con la Iglesia y los gobernantes. Este diputado está en contra de la fertilización in vitro, los derechos civiles de las parejas homosexuales, de la eutanasia pasiva y del derecho al aborto en el caso de niñas violadas. Pero, para Álvarez Desanti y Ramírez el fin justifica los medios.

Marta Gómez Cortés

Pozos de Santa Ana

Municipio en deuda

La Municipalidad de Montes de Oca ha realizado una inversión millonaria para adecuar las vías para ciclistas, lo que limitó los espacios para vehículos; instaló modernos semáforos para ciclistas –no para peatones– y postes abatibles en las cercanías de la Universidad de Costa Rica. ¿Y las facilidades que por la Ley 7600 debe brindar la Municipalidad?

El ayuntamiento no se preocupa por cumplir la ley y construir rampas en las esquinas de las aceras, lo cual perjudica a las personas que utilizan sillas de ruedas. Es más fácil para un ciclista cruzar una calle que alguien que utilice una silla de ruedas, o por su edad o estado físico.

La abundancia de parqueos en las calles en los alrededores de Los Yoses y barrio Dent es grande, lo que genera presas a todas horas. ¿Con qué derecho exige el municipio a los habitantes y negocios cumplir con la Ley 7600 si ella se hace de la vista gorda?

Fernando Moya Mórux

San José, Costa Rica

Encuesta de CGR

El 4 de mayo, la Contraloría General de la República (CGR) informó que hizo una encuesta telefónica sobre la percepción de la corrupción en Costa Rica. Indica que un 85% de la población encuestada considera que hay mucha corrupción en el país. Un 61% opina que ha aumentado durante los últimos dos años. Ante estos cuestionamientos (a pocos meses de iniciarse la campaña electoral), ¿qué acciones ha tomado la CGR en los casos de corrupción en Hacienda y de fiscalización durante las últimas administraciones?

Carlos Mario Canessa Elizondo

Santa María de Dota

Drogas en la calle

A los barrios de Costa Rica no los afecta el narcotráfico que pasa por altamar o las bodegas de paso; lo que sí nos hace daño es el narcomenudeo que carcome a jóvenes y viejos. Frente a nuestras casas, grupos de hombres hacen escándalos que alteran el orden público, toman licor, fuman y consumen drogas; el humo se introduce en nuestras casas y nos afecta la salud, nos produce problemas visuales y tos. Si se llama a la Policía actúan muy bien, llegan, inspeccionan, pero no es delito consumir drogas y no pueden hacer mucho.

A esta administración le queda un año, el presidente y los diputados tienen tiempo de modificar la ley de psicotrópicos para prohibir el consumo y transporte de pequeñas cantidades de droga en la calle y cobrar multas. Así se empoderaría la Policía y la sociedad.

Francisco Javier Murillo

San Francisco de Dos Ríos