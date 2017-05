Cartas a la Columna

Escritura de lote pendiente

Montesacro no ha entregado inscripción

En diciembre del 2012 terminé de pagar un lote a Montesacro en el camposanto San Francisco. La escritura debía ser entregada dos meses después, según el contrato de compraventa firmado por ambas partes, cosa que no ha sucedido. En estos cinco años, me he cansado de hacer llamadas telefónicas, mandar correos electrónicos y hasta sostuve una reunión con un alto funcionario, pero todo ha sido inútil, la escritura no ha salido. Quisiera saber si Montesacro cumplirá con la entrega del documento o tendré que acudir a otras instancias para hacer valer mis derechos.

Alfredo Enrique Díaz André

Montes de Oca

Información banal

Durante el nombramiento del nuevo Directorio legislativo –cuestionado por su duración en el proceso de elección y por designaciones fuera del contexto constitucional, además de enfrentamientos y divisiones internas de algunas fracciones– la labor de los medios de comunicación, en ciertos casos, sigue cayendo en entrevistas superfluas, insignificantes y fuera de contexto. Le preguntaron a varios diputados dónde compraron los trajes, si los zapatos eran nuevos y dónde se peinaron. Una señora se apartó su cabello para mostrar los aretes y contar su procedencia, otras mostraron las transparencias de su vestido, como gran mérito de ser diputadas.

Álvaro Chaves Sánchez

Heredia

Elección legislativa

Todavía no salimos del asombro de lo sucedido en la Asamblea Legislativa el 1.° de mayo. El PLN le entregó la presidencia de la Asamblea a un pastor evangélico fundamentalista y, tras de eso, con un pasado profesional un poco turbio. Saltaron en sus tumbas los restos de los diputados constituyentes del 49, quienes quisieron, a través de los artículos 28 y 131 de la Constitución, separar la religión de la política, a pesar de que una sorpresiva resolución de la Sala Cuarta interpretó esta separación como exclusiva para los sacerdotes católicos.

Un “antiottonismo” enfermizo, así lo dijo el presidente del Frente Amplio, ofuscó a la mayoría de legisladores que perdieron la cordura y tomaron esta decisión tan cuestionable. El fundamentalismo religioso es propio de regímenes dictatoriales del otro lado del mundo, no rima con la democracia costarricense.

Gustavo Elizondo Fallas

Santa María de Dota

Caso atendido

Credomatic informa que, en línea con nuestros valores de servicio, nos comunicamos telefónicamente con el señor Randall Alberto González Leitón para darle respuesta a la situación mencionada en su carta del 21 abril. Agradecemos la retroalimentación que nos brindó.

Alejandro Rubinstein Canales

Servicio, BAC Credomatic

Abandono en hospital

Había escuchado del abandono a personas de la tercera edad en los hospitales, pero vivirlo fue algo muy triste. Soy paciente del Hospital México por diabetes y conozco todos los pasillos de la consulta externa. Un día en la mañana observé a una anciana muy cerca de Vascular Periférico. Tres horas después seguía sentada en el mismo lugar. Le pregunté si había sido atendida o si la acompañaba alguien, y con la voz muy débil me dijo que no y que su acompañante era un nieto que la dejó sola.

La señora vivía en Puntarenas, no tenía dinero ni teléfono y no sabía la dirección de su casa. Todo lo habían planeado para abandonarla. La historia final no la conozco, pero el área de Servicio Social del Hospital es muy profesional y resuelven estos casos insólitos.

Albán Rugama Dávila

Barrio México

Manejo del Congreso

El candidato a la presidencia de la República por el Partido Liberación Nacional (PLN), Antonio Álvarez, se unió a un pastor radical y cuestionado; además, él y los otros diputados evidencian desconocimiento de aspectos elementales de la Constitución Política, como lo vimos en la elección para la vicepresidencia del Congreso. En cuanto al Frente Amplio, nadie esperaba el apoyo “indirecto” que le dieron algunos de sus representantes al grupo evangélico-liberacionista.

No nos extrañaría que surgiera un diputado con las ideas de Calígula, emperador romano que postuló a su caballo Incitatus para que fuera senador. ¿Qué será de mi descendencia?

Olga Echavarría Campos

San Ramón, Alajuela