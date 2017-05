Cartas a la Columna

Cita perdida

A paciente le devolvieron referencia

Me enviaron con una referencia a Neurología del San Juan de Dios. Esperé ocho días, pero la regresaron sin tramitar porque debe ser enviada por un médico internista y la referencia la hizo un médico general. ¿Cuál es el problema? Lo mismo va a decir el internista sobre mis padecimientos. Además, en el hospital nada les costaba llamar para ponerme al tanto del asunto.

Ana Sáenz Fuertes

Desamparados

Respuesta de Catsa

En respuesta a la carta del señor Henry Martínez Gallo (26/4/17), Central Azucarera Tempisque, S. A. (Catsa) aclara que la operación diaria de la empresa no tiene ninguna relación con el desabastecimiento de agua potable en la comunidad de Palmira, Carrillo. Nuestros sistemas de riego agrícola no se abastecen de Acueductos y Alcantarillados, institución encargada de suministrar el líquido en esta comunidad, ni de fuentes de agua potable.

Marissa Marín Vallejos

Comunicación Catsa

Trámite en Claro

El 8 de abril me robaron el celular en el bus y traté de reportarlo a Claro; sin embargo, no fue posible hasta una hora y media después, luego de innumerables llamadas, cuando me atendió una persona y no la contestadora. Ese mismo día fui a la sucursal del Paseo de las Flores a comprar un nuevo teléfono y solicité que me lo dieran con mi número de siempre, pero hubo un problema en el sistema y no fue posible. Entonces, me facilitaron un número provisional, el cual aún tengo a pesar de tres visitas y dos llamadas. Espero una respuesta de Claro.

Iliana Arias Víquez

Heredia

Enfoque errado

En mis diarias lecturas en La Nación y otros medios internacionales, observo preocupado que el enfoque del “problema” venezolano es totalmente errado. Venezuela no es víctima de una dictadura tradicional, Venezuela es un país ocupado por la dictadura cubana y esto lo demuestran los miles de funcionarios cubanos incrustados en todos los centros de poder de Venezuela. Eso lo saben bien todos los países hermanos, el Vaticano, la CIA, etc.

Los cubanos manejan Venezuela como su más preciada colonia y no soltarán su presa aunque mueran sacrificados centenares de venezolanos, pues ellos son el enemigo. No permitirán que Maduro suelte el poder, pues a Cuba en eso le va la vida y sin el petróleo venezolano vuelven a las cavernas.

Venezuela es un Estado fallido y narcoterrorista y debe recuperar la democracia con un esfuerzo conjunto de la OEA y los Estados Unidos. No dejen que más jóvenes venezolanos sean sacrificados.

Manuel Sánchez Freire

San José

Fauna maltratada

Como guanacasteca, me indigna la muerte de la hembra cocodrilo en la “lagarteada”. Todos los que amamos nuestras tradiciones sabemos que se han convertido en un negocio y un pretexto para el vandalismo. No se puede festejar un acto de maltrato animal a cambio de mantener esta tradición, que es un negocio de venta de licor.

Si entrevistaran a los más viejos de Santa Cruz, podrían contar las atrocidades que se hicieron, años atrás, contra los cocodrilos y sus nidos. Esto no es de ahora, son muchos años que esta especie tiene de sufrir.

Si queremos que se nos mire como una provincia de recreo de buenas playas y ríos, sería también satisfactorio que se deje de maltratar a nuestra fauna. Defendamos a nuestros animales y humanicemos nuestras tradiciones.

Emelina Díaz Rojas

Guanacaste

Caso resuelto

Con respecto a la carta de la señora Grettel Morales Quesada (28/4/17), intitulada “Contrato con Claro”, informamos que revisamos su caso y procedimos de darle de baja de inmediato a su contrato sin ningún tipo de penalidad.

Agradecemos a nuestros clientes que si tienen algún inconveniente con nuestros servicios nos contacten a través del correo electrónico clientes@claro.cr para darles una solución de la manera más rápida posible.

Carolina Sánchez

Vocera de Claro