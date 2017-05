Cartas a la Columna

Escritura pendiente

Clienta pagó lote a Montesacro en el 2015

En el 2015 pagué un lote en Montesacro de Curridabat, pero al día de hoy no tengo la escritura. Cuando llamo para preguntar por la inscripción registral –pues la funeraria no se preocupa por informarme– me dicen que ellos no pueden hacer nada porque el Registro Nacional les está exigiendo un plano catastral individual de cada lote. Si el asunto es así, ¿por qué razón Montesacro no manda a hacer el plano de mi lote?

Kattia Vanessa Jiménez Marín

Curridabat

50.° aniversario

El próximo viernes 4 de agosto se cumplirán 50 años del fallecimiento del poeta turrialbeño Jorge Debravo. Debravo murió atropellado, a los 29 años, por un borracho en San José. Acabó así, dolorosa y prematuramente, la vida de este gran poeta del pueblo, seguramente el más grande de esa generación.

Leer su poesía, tan fresca, tan tierna, tan auténtica, es adentrarse en lo más íntimo de la propia humanidad. Es de esperar que su aniversario no pase inadvertido para las autoridades culturales.

Hugo Mora Poltronieri

Escazú

Opción cara

Al presidente de la República y a las autoridades de la Contraloría General les solicito nos expliquen por qué se eligió la opción más cara para reparar el “error programado” en la ruta a la nueva Terminal de Contenedores de Limón. Además, solicito se investigue a fondo quién o quiénes tuvieron la responsabilidad de este “pequeño” error que a los contribuyentes nos costará millones de dólares y que se sienten las responsabilidades correspondientes.

Lamentablemente, este hecho ensombrece la administración del presidente Solis, pues pasa a ser la “trochita” de su gobierno. Es otro agujero en los bolsillos del Estado. Así no podremos ser ni la sombra de Panamá, estaremos atrás de su infraestructura para siempre. Luego nos quieren aumentar los impuestos. Tiene razón Otto Guevara: no necesitamos más impuestos, necesitamos que administren con transparencia y la “casa de cristal” se le empañó a su principal habitante. Es una pena porque su labor ha sido buena y pudo haber pasado como un gran presidente.

Gabriela Muñoz Gabayet

Escazú

Canalizar ayuda

La labor del padre Sergio Valverde en pro de la niñez y la juventud a través de las Obras del Espíritu Santo es digna de apoyarse para que logre la construcción de las Torres de la Alegría. Ahí no solo se les dará techo a los jóvenes sino que se les ofrecerán las herramientas indispensables para que se constituyan en hombres y mujeres de bien y logren un trabajo digno.

Sería de gran ayuda conseguir dineros incautados a personas u organizaciones que hayan violado la ley para dárselos a esta organización. ¿Cuánto ahorrará el Estado en la formación de estos jóvenes? ¿Cuánto se logrará en evitar los consumos de sustancias prohibidas? ¿Cuánta alegría traerá esto a sus familias y a la sociedad en general? Demos un paso al frente y hagamos de este proyecto una realidad.

Fernando Villalobos Sole

Turrubares

Lectura en el hogar

Los niños y jóvenes de hoy admiran a los youtubers o personas dedicadas a realizar videos para ganar notoriedad y hasta dinero.

Los colegiales manejan un promedio de solo 2.200 palabras, lo que resulta alarmante para el futuro de nuestro país. La lectura debe incentivarse desde edad temprana en el hogar, y no se limita a comprar libros de cuentos, debe sacarse tiempo para departir con los pequeños y mostrarles que es una actividad divertida y enriquecedora.

Hoy es difícil competir con la tecnología y el entretenimiento fácil, pero debemos invertir tiempo de calidad con nuestros hijos para darles una formación integral que los prepare para un futuro cada vez más competitivo.

María Gabriela Arce Arce

El Roble, Alajuela

Ruta sin rumbo

Pocos costarricenses, y especialmente ramoneneses, están enterados del giro que ha ido tomando la fiscalización del fideicomiso de la ruta San Ramón-San José. Los fundadores del Foro de Occidente ya no están ahí. Han surgido otros foros en cada pueblo con intereses en la carretera y, además, los sindicatos y partidos políticos han metido sus manos, con intereses ajenos al inicio de la obra.

No podemos imaginar el rumbo que va a tomar esta obra, por dicha este gobierno recarpeteó la ruta y así, por lo menos, podemos transitar por una mejor carretera, porque difícilmente habrá una nueva.

Juan Rojas Brenes

San Ramón