Cartas a la Columna

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

Salarios incompletos

Problema de pago a los docentes

En La Nación del 17 de marzo, el Ministerio de Educación Pública (MEP) aseguró que el pago de la primera quincena de marzo se haría a los pocos días de manera “correcta y oportuna”, luego de presentarse una desconfiguración del sistema informático, pero, lamentablemente, esa no es la realidad.

Muchos profesores estamos recibiendo menos dinero, no nos pagan todas las lecciones impartidas. La respuesta administrativa es que debemos seguir esperando y piden avisarles a a los colegas que no vayan a preguntar, pues el sistema está muy lento y no pueden hacer nada. ¿Qué hacemos con nuestras necesidades básicas de transporte y alimentación? ¿Cuándo harán el pago de manera correcta?

Grettel Adriana Sánchez Pérez

Barva de Heredia

Problemas en Fiscalía

Es evidente la pugna entre la Fiscalía General y algunos jueces de la República; si bien reconocemos que los fiscales han cometido errores gruesos en la recopilación de pruebas y la presentación de algún imputado ante los tribunales, también es cierto que los jueces se empeñan en “buscar pelos en la sopa” para tratar de rechazar las solicitudes de la Fiscalía y demostrar que al final de cuentas ellos son los que mandan.

El problema es que, en especial en casos de narcotráfico, las consecuencias de esta evidente pugna las sufre el país y golpea todo el esfuerzo que realizan las autoridades para enfrentar los tentáculos poderosos que manejan esta actividad ilícita. Recientemente, un supuesto mal conteo en un decomiso permitió a un juez dejar libres a individuos capturados in fraganti en un traslado de droga y ahora que otro juez revocó la medida, los sospechosos no aparecen; eso era lógico que iba a suceder.

Gustavo Elizondo Fallas

Santa María de Dota

Pronósticos errados

Los pronósticos climáticos del Instituto Meteorológico de nuestro país son parecidos a todos los errores de las instituciones del Estado. Cuando pronostican lluvia, no llueve, y cuando dicen que no llueve, caen marquetas de hielo. O sea, están más perdidos que un ternero moto.

En Alajuela, está lloviendo desde el 2 de abril y dicen en las noticias que la época lluviosa empieza a mediados de mayo. Por dicha nuestros campesinos siguen guiándose por otros signos que les dan una mejor orientación para sus cosechas.

Luis Lara Rojas

Alajuela

Anualidades en UCR

Es una muy buena noticia que a los universitarios nos bajen el porcentaje de la anualidad pues ahora nos pareceremos más al resto de funcionarios públicos. Sin embargo, sería aún mejor que ese porcentaje quede supeditado a la calidad de nuestro trabajo. Desde la Universidad de Costa Rica podemos dar el ejemplo y si al evaluar mi desempeño recibo una nota de 50, entonces, que me paguen solo la mitad de la anualidad.

Alejandro Vargas Johansson

Profesor de la UCR

Muertes en curva

Hoy lamentamos, una vez más, en menos de mes y medio, la muerte de un estudiante de Ingeniería en la curva de La Carpintera, en Barreal de Heredia, y a los encargados del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) parece no interesarles, pues no han tomado cartas en el asunto. Lástima los anuncios en los medios pidiendo a los conductores prudencia, porque las autoridades saben dónde están los sitios de alto riesgo y no hacen nada para solucionarlo. Ya tres personas han fallecido en este lugar.

Fernando Cordero Alvarado

Desamparados

Buen artículo

Me pareció muy bueno, extenso y lleno de datos el artículo del ingeniero Jorge Woodbrige ( Opinión, 21/4/17). En su artículo están todos los males y las soluciones. Faltaría el trabajo más difícil y al que pocos se atreven: cómo hacerlo. La preparación, no tanto de los contenidos, sino de la parte didáctica es el campo con mayor deficiencia, donde la creatividad va unida a los conocimientos. Un buen ejemplo sería la nueva carrera de Enseñanza de la Matemática de la UCR, separada de la Escuela de Educación.

Mario Valverde Montoya

San Rafael Montes de Oca