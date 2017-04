Cartas a la Columna

Reportes perdidos

Cabletica no atiende averías

Varias veces he debido llamar a Cabletica para reportar anomalías, pero el servicio sigue igual de deficiente. El operador indica que en 24 horas atenderán la solicitud; sin embargo, transcurren 24, 36 y más horas y nada. Vuelvo a llamar y el reporte previo ya no está. Además, los supervisores no dan la cara al cliente. ¿Hasta cuándo habrá que respirar profundo? ¿O esperan que el cliente no se harte de esta indiferencia?

Javier Jiménez Vega

San Isidro de Heredia

Apoyo a comentario

Apoyo el comentario de doña Yamilette Gutiérrez ( Cartas, 24/4/17). En algunas iglesias católicas se escuchan ritmos que más bien invitan a mover las caderas y no a la espiritualidad (a veces con aplausos incluidos).

Sin pretender que se regrese a la música sacra en latín, que a muchos nos gustaría escuchar en momentos solemnes, debiera mantenerse dentro de lo religioso y no dañar los oídos de los adultos mayores con el volumen muy alto, que somos la mayoría en las iglesias.

Silvia Gagneten Barbeta

Pavas

Casos de corrupción

Desnuda a todos los políticos corruptos de América Latina Marcelo Odebrecht, presidente de la Corporación Odebrecht. El empresario señaló uno por uno a quienes entregó dinero, con montos y señales en países como Perú, Panamá, Colombia, Venezuela, Ecuador y México. Dichosamente no mencionó a Costa Rica. Los analistas políticos en Perú señalan a la Contraloría como corresponsable, al igual que los Tribunales de Justicia.

En nuestro país tenemos algunos casos –dichosamente son los menos– como el del Infocoop, entidad autónoma que ha sido “ordeñada” desde hace años en nombre de la igualdad de oportunidades y de la justicia social.

Albán Rugama Dávila

Barrio México

Pluses salariales

Fue en el gobierno de José María Figueres, en 1997, que una directriz presidencial permitió a los bancos públicos establecer nuevas políticas salariales para los trabajadores y se creó el premio por productividad. Por tratarse de dineros públicos, por medio de leyes les “regalan” a los funcionarios bancarios dinero por algo que es su obligación. El funcionario público debe hacer bien su trabajo y el que no cumpla con esto debe ser despedido.

Este plus salarial con dinero público es inconstitucional. Si los bancos consideran que hubo abundancia en sus arcas por el buen momento que pasaron, lejos de repartirse entre empleados, debería pasar a las arcas del Estado para solucionar otros problemas, como educación o salud, y evitar que vaya a parar a manos privadas.

Daniel Madrigal Sojo

Goicoechea

Concentración de canales

Hace 15 años o más, en nuestro país los canales de televisión eran propiedad de diferentes dueños. Los canales 2 y 6 eran de los Sotela; el 4 y 9, de los Vargas; el 7, de los Picado; y el 11 de otra familia. Hoy Repretel es dueño de los canales 2, 4, 6 y 11. ¿Será conveniente? Los buenos programas locales se han perdido. Antes la televisión nacional educaba más y teníamos varias opciones.

Víctor Torres Chacón

San José

Otras ‘pifias’

En Costa Rica hay antecedentes de “pifias” como la de 80 metros en la calle de acceso a la Terminal de Contenedores de Moín. En la década del 60 (antes de la Monolítica) vecinos de Guápiles y Cartago pensaron en hacer una trocha que comunicara esas comunidades. Definieron el sitio donde empataría la trocha, pero al hacerlo hubo un desnivel de 1.000 metros. Hay rescoldos de este frustrado intento, la calle que va del cementerio de Guápiles hasta Bella Vista lleva ese nombre.

Rafael Rodríguez Picado

Guápiles, Pococí

Movida diplomática

Debemos invitar a los soldados rusos que se encuentren entrenándose en Nicaragua para que visiten nuestro bello y pacífico país y recibirles con los brazos abiertos, así eliminamos un enemigo y ganamos amistades.

Thomas Ghormley-Hessell

Jacó