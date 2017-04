Cartas a la Columna

Falla en vehículo nuevo

Grupo Q no acepta la garantía

En diciembre anterior, compré un Hyundai Santa Fe 2017 en Grupo Q por cerca de $41.000. El 25 de marzo, con apenas 2.300 kilómetros recorridos, me quedé varado en Sarchí por una falla en el embrague y la empresa se niega a cumplir la garantía. Grupo Q ha sido evasivo argumentando todo tipo de pretextos para no reparar el vehículo.

El arreglo del vehículo cuesta $2.200. Primero dijeron que debía pagarlo completo, luego ofrecieron un descuento del 40% en mano de obra y repuestos y, posteriormente, la mano de obra gratis y un 40% de descuento en los repuestos. ¿Por qué debo pagar por el arreglo si el carro está en garantía? Espero una respuesta de Grupo Q.

Víctor Fallas Arias

San José

Cierre sin aviso

Aunque no había mucho tráfico de Alajuela a San José este miércoles, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) decidió, sin anunciarlo, cerrar el segundo carril de San José a Alajuela después del mediodía, lo que causó un gran congestionamiento vehicular innecesario. Esto produjo que los usuarios llegáramos tarde a nuestro destino.

Eric Díaz Aguilar

San José

Queja resuelta

Con respecto a la carta del señor Yeison Ugalde Arguedas (23/4/17), informamos que procedimos a revisar su caso detalladamente y el mismo día le fue reactivado su servicio; además, le hicimos el ajuste correspondiente en la facturación.

Les agradecemos a nuestros clientes que si tienen algún inconveniente con nuestros servicios nos contacten a través del correo electrónico clientes@claro.cr para darle una solución de la manera más rápida posible.

Carolina Sánchez

Vocera de Claro

Caso atendido

En seguimiento a la queja de la señora Marianela Castro Barrantes ( Cartas, 22/4/17), sobre la gestión de un crédito para compra de lote en Liberia, les informamos que la consulta fue debidamente atendida y aclarada. Además, las sugerencias de la asociada fueron remitidas a la Gerencia de la cooperativa. Finalmente, la señora manifestó agradecimiento por la gestión realizada.

Eddy Irigaray Blanco

Gerente Comercial de Coopeande Nº. 1

El tren en San José

En los últimos meses se habla de modernizar el tren y la urgencia de los pasos elevados en carreteras. Hace muchísimos años escribí sobre ambos temas y la necesidad de construir un tren subterráneo de Aserrí a Curridabat y otro entre Tibás y Pavas. En 1959, vi los pasos elevados en las carreteras de Estados Unidos y poco después utilicé los trenes subterráneos en México, con establecimientos comerciales en las estaciones.

No me explico por qué nuestros gobernantes, que han recorrido el mundo en sus frecuentes y constantes viajes, no han puesto en práctica lo que han visto de infraestructura vial. Además, siempre he pensado que en vez del Estadio Nacional mejor los chinos hubieran construido un tren subterráneo, porque estadios hay muchos y muy buenos en el país.

Efraín Solís Ureña

San José

Hipocresía

A todos aquellos que critican a doña Eugenia Cartín, les pregunto: ¿quién en este país no ha deseado enviar a los infiernos a más de un funcionario público o empleado privado por maltrato? A mí me ha pasado en la Municipalidad de Moravia, en el Banco Nacional, AyA, ICE y muchas otras instituciones y no he tenido ni las agallas ni el valor para hacerlo. ¿Por qué? Simplemente hay rótulos que indican que ofender a un funcionario público se pena con cárcel. ¡Cuanto desearía decirle cuatro verdades a un montón de funcionarios al verlos en sitios públicos!

Da coraje ver el grado de corrupción que nos rodea y no se hace nada. En la trocha fronteriza y en la pifia de 80 metros hay mano negra, en el servicio exterior se pagan favores a pegabanderas, hay ministros, viceministros, diputados y jueces que no tienen vergüenza; el cáncer de la corrupción se ha convertido en una plaga nacional y esta podredumbre ha tocado a muchas personas. Al ver a los candidatos a puestos públicos para la próxima administración, no queda más que pedirle al Todopoderoso que nos siga ayudando.

Jorge E. Varela Solís

Moravia