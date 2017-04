Cartas a la Columna

Datos equivocados

Cliente en riesgo de perder puntos acumulados

En febrero, le solicité a Credomatic la nueva tarjeta de crédito de Auto Mercado. Duraron más de un mes en entregarla, pues hubo imprecisión en la información y otros errores de ellos. Además, ahora resulta que no puedo aprovechar los puntos acumulados y podría perderlos porque Credomatic vinculó la tarjeta a un número de cliente frecuente de Auto Mercado que no es el mío. Espero una respuesta de Credomatic.

Eben Aguilar Bainbridge

Pavas

Proyecto de ley

Analicé la propuesta de reforma a la ley de enriquecimiento ilícito que plantea el Poder Ejecutivo para que los notarios públicos fiscalicen la procedencia de los fondos destinados a negocios de sus clientes, pero no es más que otra ocurrencia de las muchas de este gobierno.

La función de un notario público es muy delicada, de mucho cuidado y ya tiene mucho control de la Dirección General de Notariado, en la parte operativa, y del juzgado notarial, en lo disciplinario, como para que nos recarguen fiscalizar la proveniencia de los fondos de nuestros clientes.

Además, se están excediendo con el rompimiento del principio de inocencia de las personas al considerar a todos los que hacen inversiones como lavadores de dinero y a los notarios como sus cómplices.

Óscar Rosabal Lizano

Heredia

Contrato con Claro

El 2 de marzo, en la oficina de Claro en Guápiles, firmé un contrato para obtener Internet para mi casa; sin embargo, Claro no tiene cobertura para darme el servicio, pero quieren que siga pagando el contrato. He ido a la sucursal de Multiplaza en dos ocasiones sin que me hayan resuelto el problema.

Encuentro injusto pagar por algo que no recibo. Claro me advirtó que si cancelo el contrato me penalizarán. Ya pagué el primer mes sin tener el servicio de Internet y no quiero seguir pagando por algo que no me dan.

Gretel Morales Quesada

La Isla de Israel, Horquetas de Sarapiquí

Caso atendido

Nos comunicamos telefónicamente con la señora Betty Berrio ( Cartas, 9/4/17) y procedimos con la brevedad a investigar el caso expuesto.

Le agradecemos a la señora Berrio la oportunidad que nos brindó para aclarar su caso. Apreciamos su retroalimentación porque logramos identificar oportunidades de mejora en el proceso.

Alejandro Rubinstein

Gerente Servicio, BAC Credomatic

Contacto de clienta

En respuesta a la queja de Nydia Regueyra Pineda ( Cartas, 25/4/17) Correos de Costa Rica, para resolver su inquietud, necesita que se ponga en contacto con nosotros por los teléfonos 800-900-2000 o 2202-2900, extensión 4367.

También podría hacernos llegar un correo electrónico a servicioalcliente@correos.go.cr o a wsoto@correos.go.cr con sus datos para contactarla.

Wendy Soto Fallas

Directora de Servicio al Cliente

Sin regentes

En la mañana del martes 25 de este mes fui a buscar una medicina y a consultar a un farmacéutico a varias farmacias en Liberia, pero solo en la botica Lux, responsablemente, estaba el profesional disponible para atender consultas.

Marcela Castro Barrantes

Barrio Alaska, Liberia

Atención oportuna

Por nuestro profundo agradecimiento hacemos público el buen trato y atención oportuna recibida de los funcionarios del Hospital Tony Facio, en Limón, quienes atendieron a nuestra nieta con una complicación muy seria durante el nacimiento prematuro de su hija Isabella, en Semana Santa.

Fabio Madrigal Salas

Atenas

Quebrada sucia

Cómo duele ver, a pocos días de haberse celebrado el Día Mundial de la Tierra, que la quebrada La Rivera, que pasa por San Rafael de Cinco Esquinas de Tibás, está tan llena de basura que no se ve el agua. Está llena de sillones, refrigeradores y productos plásticos. Los seres humanos estamos destruyendo nuestra casa. Hay que reciclar más.

Gerardina Delgado Vásquez

San Rafael de Cinco Esquinas de Tibás