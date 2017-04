Cartas a la Columna

Error en depósito

Banco rechazó pago y cerró cuenta

El 22 de abril hice un depósito para pagar la tarjeta del Scotiabank Transformándose, pero fue rechazado el 24 de abril porque el monto incluía la comisión de la transferencia vía Sinpe, lo cual no tiene sentido. En los últimos seis meses, es la tercera ocasión que un pago no se hace por errores de procedimiento de los funcionarios, lo que causa que me cierren la cuenta y que me cobren una multa por pago tardío, intereses y llamadas para ponerme al día, aunque mis pagos son puntuales. Esta situación afecta mi historial crediticio.

Laura González Picado

Goicoechea

Apoyo a ‘lagarteada’

La captura de un cocodrilo cada Viernes Santo en Ortega, Guanacaste, ocasiona un reducido impacto ambiental en comparación con las extensivas plantaciones de caña de azúcar cercanas a este pueblo, que generan deforestación y consumen mucha agua y plaguicidas. Si el deseo es conservar la naturaleza y crear bien social, deberían intervenir las actividades productivas con mayor impacto ambiental y no las pequeñas festividades de las comunidades locales.

Edgar Eduardo Blanco Obando

Liberia, Guanacaste

Alquileres costosos

Es alarmante el gasto en alquiler de edificios que hacen algunas instituciones del Estado; es insostenible y carente de sentido común. Esos recursos podrían invertirse en el pago de propiedades que lleguen a pertenecerle al Estado. Es hora de poner orden en casa, sin miedo y con decisiones contundentes. La reforma es urgente, inevitable y su fiscalización es responsabilidad de todos los costarricenses.

Sebastián Machado Flores

Alajuela

Atención médica

Agradezco a la sección de Odontología de la Clínica Marcial Rodríguez Conejo, en Alajuela, en especial al Dr. José Luis Ugalde Meza; además, agradezco al Dr. César Serrano Morera, del Área de Salud de Alajuela centro, quien con su don de gentes entiende los problemas de salud de los asegurados.

Pablo A. Hernández Páez

Alajuela

Régimen sin dinero

Asistí al foro Visionarios 20/20 en que se analizó la situación de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Juliana Martínez hizo un análisis de la realidad del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) en el que, desde el 2007, los egresos comenzaron a ser mayores que los ingresos.

Tan grave es la realidad que en unos pocos años no habrá recursos para honrar las pensiones de los costarricenses, que cada vez somos más viejos y aportaron las cuotas correspondientes.

Rolando Moreno Calvo

San José

Entrevista a ministro

El jueves pasado, en el programa de radio Hablando Claro, la periodista Vilma Ibarra entrevistó al ministro Carlos Villalta, del MOPT, pero no lo cuestionó, como sí lo hizo con la expresidenta Laura Chinchilla.

Guillermo Vargas González

Curridabat

Cambio de fecha

El vencimiento de mi licencia es el 25 de mayo. El 21 de marzo estaba en Limón y fui a la oficina del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) a renovarla. No esperé más de 10 minutos para hacerlo, pero la nueva fecha de vencimiento es el 21 de marzo y no el 25 de mayo del 2023. ¿Por qué la nueva fecha es el 21 de marzo y no el 25 de mayo del 2023?

Hans Wisler

Escazú

Impuesto sin razón

La razón original de los impuestos a los servicios es para dividir el costo entre los usuarios. En pocos meses, un nuevo impuesto sobre las sociedades empezará a cobrarse. Este nuevo tributo es para financiar a la Fuerza Pública. Los servicios de la Fuerza Publica son un beneficio para toda Costa Rica, pero no da ningún beneficio a las sociedades, lo cual no justifica que se les cobre un impuesto.

Chuck Shannon

Esparza, Puntarenas