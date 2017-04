Cartas a la Columna

Solicitud de basureros

En cercanías a Migración dejan mucha basura

De nuevo le pido a la Municipalidad de San José su atención en las inmediaciones de Migración, en La Uruca. Por años hemos rogado que coloquen basureros en este vecindario, pues a diario decenas de personas dejan la basura en las aceras porque no tienen dónde depositarla, o la tiran a los patios de los que vivimos aquí. Pagamos mucho en impuestos y no recibimos ningún buen servicio. Ahora que van a poner 500 basureros en el centro, separen tres o cuatro, nada más, para nosotros, quienes también somos parte de San José.

Myriam Rojas Garro

La Uruca

Contraloría investiga

Con respecto al comentario “Pifia de 80 metros”, del señor Arturo Esquivel ( Cartas, 24/4/17), me permito informar que la Contraloría General de la República (CGR) hizo una auditoría donde se detectó e informó sobre la situación del camino de acceso a la Terminal de Contenedores de Moín (TCM). La contralora general, Marta Acosta, compareció el 23 de marzo ante la Comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa para referirse ampliamente a las serias debilidades identificadas en el camino de acceso a la TCM, proyecto bajo la responsabilidad del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT). Producto de la auditoría se inició una investigación que actualmente se encuentra en curso en el ente contralor.

Mariela Azofeifa Olivares

Prensa, Contraloría

Desperdicio de agua

No hay día que los medios de información no nos comuniquen los problemas que pasa la gente, en todo el mundo, por la falta de agua potable, pero de hablar no pasamos. Es hora de que verdaderamente hagamos algo.

Como presidente de la Asada de Sámara, me he dado cuenta de que mucha gente abusa del servicio que brindamos. Hay familias que gastan 350 metros cúbicos de agua al mes. El agua, como bien público, no se puede regalar, pues es costoso hacerla llegar a las casas. Es hora de ajustar las tarifas domiciliares, comerciales, etc. Con la ley de agua que quieren aprobar lo que pretenden hacer es convertir el agua en un bien económico y no un bien público.

Carlos Esquivel Esquivel

Sámara, Nicoya

Impunidad pública

Si un hijo se comporta mal y sin consecuencias, se convertirá en un ser inconsciente e irresponsable. La impunidad con los empleados públicos que se equivocan una y otra vez es la esencia del descalabro estatal en materia de gobernabilidad.

Glen Rodríguez Solís

Santo Domingo

Trato en hospital

Agradezco profundamente por el cuidado, atención y vocación, a todo el personal en Cirugía de Hombres del Hospital San Rafael de Alajuela, durante mi internamiento, cirugía y tratamiento posterior. Dios les bendiga con la fuerza y la capacidad para continuar ejerciendo esa vocación de servicio que reconocemos quienes hemos sido beneficiados de la seguridad social.

Luis Garro Montero

Alajuela

Debates en deuda

Me causó tristeza que el Partido Liberación Nación –de gran trayectoria en el proceso histórico, donde se han destacado grandes líderes– hiciera debates tan pobres donde reinó el insulto para desprestigiar la imagen de sus compañeros. Fueron debates sin ningún control ni orientación. No dejaron enseñanzas. Deberían eliminarlos para el bien del electorado, de los partidos y de nuestra democracia.

Álvaro Vallejo Fuentes

Heredia

Pedido a canal 13

He sugerido varias veces al canal 13 que programen en Semana Santa una producción propia sobre la vida de fray Casiano de Madrid, el franciscano que hizo tanto bien en Puntarenas, pero nunca he recibido respuesta. Ojalá ahora que se inició su proceso de santificación el Sinart la vuelva a programar.

Mauricio González Calderón

Moravia