Cartas a la Columna

Paquete extraviado

Clienta espera envío desde hace ocho meses

El 28 de agosto anterior me enviaron de Atlanta un paquete a mi casillero postal. Pasado un mes, en la oficina de Correos en Santa Ana me informaron que demoraría tres meses para llegar. Pasados los tres meses llamé y me dijeron que el atraso era por la cantidad de paquetes por repartir y que el mío no estaba perdido. A finales de diciembre envié varios correo para saber de mi envío, pero nunca recibí respuesta.

Pronto se cumplirán ocho meses del envío y aún no lo recibo. Me gustaría una respuesta de alguien responsable en Correos de Costa Rica.

Nydia Regueyra Pineda

Guachipelín de Escazú

Pérdidas por volcán

Entre abril y mayo del 2006 realizamos un estudio de impacto económico por el cierre temporal del Parque Nacional Volcán Poás (PNVP) por tres semanas. Fueron entrevistados los dueños de 28 negocios. Se supo que cada turista gastaba $28,76, es decir ¢14.500 al tipo de cambio de ese momento. El número de empleados promedio por negocio fue de cinco.

El impacto económico diario por el cierre fue estimado en $42.108 más $8.141 en impuestos y entradas. Estos números, aunque son de una década atrás, ponen de manifiesto lo que ocurrirá en pérdidas económicas y de empleo en esa zona si las erupciones y el cierre continúan. Esta es un crisis que está en la puerta, que solo será resuelta con apoyo económico. El problema pondría a gente valiosa, sencilla y trabajadora en la ruina económica. Poasito y Fraijanes no están en el otro extremo del país, están a menos de una hora del parque central de Alajuela.

Juan Aguirre González

Economista ambiental

Pueblo sin agua

En Palmira de Carrillo, donde está instalada la Central Azucarera del Tempisque (Catsa), todos los barrios más nuevos a diario no tienen agua. Es inconcebible que mientras esta azucarera y otros grandes productores gastan miles de litros de agua diariamente en riego, el pueblo, afectado por la contaminación y los desechos que genera el ingenio, no tenga agua ni para las necesidades básicas.

Henry Martínez Gallo

Liberia

Trato en hospital

Esta Semana Santa mi papá estuvo internado en el Hospital Max Peralta. Dios decidió “llevárselo” el 15 de abril. Al acompañarlo esos días nos dimos cuenta del cuidado y dedicación del personal, siempre pendientes y preocupados por el paciente. Yo no confiaba en los hospitales de la Caja del Seguro Social, pero después de esta experiencia no me queda más que agradecerles. Definitivamente, la Gerencia Médica está en buenas manos.

Eugenia Solano González

Cartago

Crítica positiva

Apoyo los comentarios del periodista Mario Madrigal cuando crítica a la Iglesia católica, porque se basa en hechos reales. Sabemos que todas las instituciones de la humanidad tienen su historia, antigua o próxima.

Los costarricenses debemos agradecer al periódico La Nación y a los demás medios informativos por incluir la crítica positiva, escrita en su mayoría por conocedores, para que el lector aprenda de temas que dirigen nuestra sociedad, tanto a nivel local como mundial.

José Crisanto Badilla Arguello

Heredia

Vuelo demorado

Hace unos días viajé con Volaris de San José a Managua. El vuelo debió salir a las dos de la tarde; sin embargo, en el aeropuerto me dijeron que estaba retrasado y que no saldría hasta la media noche. A las 11:30 empezamos a abordar el avión, pero no despegaba, según dijeron, por un problema en el sistema de cómputo de Migración. Hubo que ir a la sala de espera y volver a abordar a las cuatro de la madrugada.

Llegamos a Managua a las 5:30 de la mañana, perdimos el transporte contratado, la noche de hotel que habíamos pagado, gastamos en alimentación y traslados y la aerolínea no se disculpó. Me dieron un bono de $100 para usarlo en un próximo viaje con ellos, como si uno quedara con ganas de volver a viajar con esta aerolínea.

Al regreso, el vuelo nuevamente se retrasó cuatro horas. Espero que en Costa Rica las aerolíneas de bajo costo no signifiquen una baja en la calidad del servicio.

Ricardo Morales Hidalgo

Heredia