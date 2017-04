Cartas a la Columna

Trámite engorroso

Actualización de expediente tarda varios días

Tuve una urgencia médica en estos días y llamé a la clínica Clorito Picado, en Tibás, para sacar una cita, pero me dijeron que no tengo expediente ahí, que llamara a otro número para hacerlo; llamé y me explicaron que debía esperar dos días para actualizar los documentos, que si iba personalmente sería más rápido. Así lo hice y la fila era enorme. ¿Cuántos días tendré que esperar por una cita en Medicina General y para que me remitan luego a otorrinolaringología?

Miguel Eduarte Madrigal

Tibás

Tradición cruel

Protesto contra el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) y pido la suspensión definitiva del permiso a la “lagarteada” a la comunidad en Ortega de Bolsón en Santa Cruz de Guanacaste. Es una crueldad que un animal que tiene derecho a vivir y forma parte del ecosistema sea extraído de su medio, estresado y que le amarren el hocico durante muchas horas hasta causarle la muerte.

La tradición puede tener más de 200 años, pero eso no da derechos para seguir repitiendo actos que van en contra del bienestar animal. Hace mucho tiempo los romanos se divertían en los coliseos echando leones para que mataran a los cristianos y hoy vemos lo equivocados que estaban. Lo mismo pasa con las corridas de toros y las horrorosas peleas de gallos. Los animales sufren, se estresan, pasan hambre y miedo, pero el negocio es más importante porque genera dinero.

Antes, por ignorancia, el hombre se divertía cruelmente con los animales, pero hoy se sabe que los animales sufren, se enferman y mueren de tristeza. Hemos pensado que son objetos que no sienten, que son animales y por eso hacemos con ellos lo que queramos. ¿Dónde está nuestra sensibilidad y el amor a los demás seres vivientes?

Noemy Canet Moya

San José

Servicio deficiente

La semana pasada viajé con Transnica en clase ejecutiva, pero no fue lo que esperaba. El almuerzo en realidad era una cortesía por su tamaño y presentación, al bus a medio camino se le descompuso el televisor, en Granada tuvimos que esperar una hora y treinta minutos sin que nadie explicara el atraso, en la oficina de Granada no tenían servicio sanitario para mujeres, al regreso solo hubo una alternativa de almuerzo y los asientos son bastantes incómodos y estaban deteriorados.

Alexánder Chaves Solórzano

Heredia

Espera reintegro

Llevo días solicitándole a Credomatic el reintegro del 10% del dinero por las compras que hice en Pricesmart con la promoción de devolución de dinero en diciembre, pero después de múltiples llamadas y casos abiertos, nadie soluciona el problema. En la promoción prometían que el retorno del efectivo se haría dos meses después.

Randall Alberto González Leitón

Moravia

Epidemia celular

El uso de dispositivos móviles mientras se conduce se está convirtiendo en una epidemia nacional. Es normal ver conductores manejando entretenidos con una llamada o, lo que es peor, escribiendo mensajes de texto, en un acto todavía más irresponsable. ¿Qué nos está pasando? ¿Cómo nos llegó a dominar ese pequeño aparato? ¿No es que somos seres racionales y que eso nos diferencia de otras especies de primates? Debemos darle la razón a Einstein cuando dijo “dos cosas son infinitas: la estupidez humana y el universo; y no estoy seguro de lo segundo”.

Gustavo Elizondo Fallas

Santa María de Dota

Buen trato en Claro

En estos días fui con mi hijo a la sucursal de Claro en Plaza Real, Alajuela, para extender mi plan. Fue muy grata y profesional la manera en que me atendieron Johel Hernández y Karla Garita. Para ellos mi reconocimiento y eterna gratitud. Cuando se pone alma, vida y corazón para que un cliente salga satisfecho, a pesar de uno que otro inconveniente, todo se logrará y ese fue mi caso.

Amalia Rita Páez Ávila

Alajuela