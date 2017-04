Cartas a la Columna

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

Ventas callejeras en Grecia

Aceras ocupadas por buhoneros

Los alimentos vendidos en la calle ponen en riesgo la salud de los consumidores, afectan el ornato de la ciudad e incomodan el libre paso de los ciudadanos por las aceras. Esta situación se presenta desde hace meses en la acera este de Perimercados en Grecia, donde permanecen vendedores de dudosa reputación. Mientras, Salud y la municipalidad brillan por su ausencia.

Rodrigo Arias Acuña

Grecia, Alajuela

Fondos de pensiones

Cuando uno ve llegar a gente joven a puestos claves en las instituciones públicas se tiene la esperanza de que las cosas cambien y se hagan de manera diferente. En el caso de la Superintendencia de Pensiones (Supén) queda la sensación de que no es así al ver que el superintendente propone que las clases menos favorecidas paguen un monto de ¢1,3 billones para sanear el régimen de pensiones privilegiadas del Poder Judicial.

Este régimen, y los otros existentes con privilegios, deben resolver internamente sus problemas, sin que quienes no estamos en ellos tengamos que pagar los excesos. ¿Qué dice la defensora de los habitantes respecto a esta situación?

Juan Diego Cubillo Vargas

Zarcero

Atención en Servimás

Hice una gestión en el Servimás de Maxi Pali de Guadalupe y el joven que me atendió lo hizo de una manera muy grosera y prepotente. A la señora que me antecedió en la fila también le habló de una manera grosera. ¿Cuándo entenderán estas personas que el buen servicio al cliente es la clave para que una empresa tenga buenos y fieles clientes?

Emerson Zúñiga Solís

Goicoechea

Clases aburridas

Hablando con algunos niños entre 9 y 14 años he podido darme cuenta de lo aburridos que están en las clases escolares. Los niños de hoy no pueden recibir la misma educación que recibimos nosotros en los años 1960, que ya eran bien largas y aburridas. Los profesores deberían ser evaluados por los alumnos también. No es posible que los niños pasen el día sentados en clases de casi una hora, quietos y sin hablar; eso causa desesperación. Y ni hablar de las interminables tareas; deben eliminarlas.

Hay que cambiar el sistema educativo, hacerlo creativo, divertido y con recreos de 15 minutos antes de la siguiente clase. Cada lección no debería durar más de 30 minutos y, de paso, sería importante que los profesores respeten a sus alumnos, así ellos, con el ejemplo, aprenderían a respetarlos sin imposiciones.

Lilia Berrocal Castelan

Garabito

Vírgenes y milagros

Con respecto al artículo de Mario Madrigal con este título ( Opinión, 9/4/17), deseo agregar que las probabilidades de que la maceta mate al peatón que va por la acera son las mismas de que no lo mate. Esto quiere decir que Dios sí juega a los dados. La naturaleza es un caos, por eso existe la ley de las probabilidades. No hay milagros, hay probabilidades.

Fernando Jara Jiménez

Heredia

Amistad entre países

Gracias al expresidente Miguel Ángel Rodríguez por su acertado artículo ( Opinión, 16/4/17) donde menciona el cariño y la solidaridad que por años los venezolanos hemos mantenido por este gran país y que de nuevo nos abre sus puertas con su acostumbrada amabilidad y sencillez. Acertada y muy clara la visión de Rodríguez sobre la situación política y económica de Venezuela y la ayuda que clama de sus países amigos.

Agradecemos su llamado a que el presidente de la República, Luis Guillermo Solís, fije una posición clara.

Paulo González Castillo

San José

Perro macheteado

El caso del perro Palomo debe hacernos reflexionar. ¿No era suficiente que una pobre criatura indefensa, que deambulaba solitaria, hija de la calle, que dormía bajo las estrellas, debiera soportar el hambre y las inclemencias del tiempo? Para agravar su desdicha fue atacado por un desalmado y murió.

Diana Fernández Barrantes

San José