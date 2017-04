Cartas a la Columna

Tradición ilegal

Cocodrilo muerto durante ‘lagarteada’

La forma en que el cocodrilo atrapado por una muchedumbre en Santa Cruz de Guanacaste se ahogó en su propio vómito, mientras estaba inmovilizado de patas y hocico, va en contra de la ley y es punible por ser de crueldad innecesaria.

El Ministerio del Ambiente es corresponsable por este deleznable hecho. El presidente Solís dio atol con el dedo a todos los que depositamos nuestra fe en su promesa de campaña acerca de una ley sobre el maltrato animal, lo que nunca sucedió. Espero que ahora, al menos, el presidente dé instrucciones claras a la Alcaldía de Santa Cruz y a sus representantes en Guanacaste para que esto no suceda de nuevo.

La posible o eventual superpoblación de reptiles en nuestro país no tiene nada que ver con la manera cruel, despiadada y desinteresada en que se manejó este asunto, en un país que se jacta de apreciar a la naturaleza.

Gerardo Huertas Arias

San Rafael de Heredia

Batería dañada

El 27 de agosto del año pasado compré una batería para mi vehículo en Baterías ET en Desamparados y se me ha descargado más de una vez, lo cual me ha obligado a llevar el vehículo al técnico, lo que me ha producido costos extras. La generación eléctrica del vehículo está bien, pero la tienda todavía no me cumple la garantía. Espero una respuesta.

Raúl Eduardo Matos Elles

Higuito, Desamparados

Quiosco descuidado

El estado en que se encuentra el quiosco del parque de Guadalupe es calamitoso. Es increíble que una estructura histórica de un cantón de tanto renombre como Goicoechea, y con un gobierno local que maneja un presupuesto millonario, refleje un panorama tan vergonzoso.

Mientras otros pueblos de menores recursos municipales exhiben con verdadero orgullo su parque y su quiosco como verdaderas joyas, en este caso sucede todo lo contrario.

No se vale que días antes de la entrega de la antorcha vengan a restaurarlo, como si nada. Eso equivale a un ser humano que anda andrajoso y añejo durante todo el año, y que solo se viste bien, se peina y se perfuma el día de su cumpleaños.

No creo que en todos los años de existencia de ese parque algún gobierno local haya sido tan descuidado como este.

Daniel Madrigal Sojo

Goicoechea

Polémica por libro

Lástima que don Joaquín Gutiérrez no está vivo, pues habría puesto su premio Magón en el escritorio de la defensora de los habitantes y las curules de las dos diputadas que han acusado de racista al libro Cocorí.

Estas personas no se atrevieron a hacer algo semejante cuando estaba vivo don Joaquín porque sabían que hubieran recibido la reprimenda más inolvidable de ese “niño” dulce y jovial que era don Joaquín, quien también sabía luchar cuando se le requería.

Hoy, Cocorí camina triste por el mundo que conquistara con la nobleza de sus sentimientos, a la espera de que la Sala Constitucional, como lo hizo una vez, considere que dentro del contexto histórico en que se ubica la obra, Cocorí trata más bien de resaltar las virtudes de una raza, entonces condenada por los resabios de la esclavitud, y rechace, de una vez por todas, la acción de inconstitucionalidad que se sustenta en prejuicios.

Freddy Pacheco León

Heredia

Ruido en aeropuerto

Soy una vecina más que se ve afectada por el alto nivel de ruido generado en el aeropuerto Tobías Bolaños. La dudosa regulación de Aviación Civil permite el vuelo de aviones antiguos que no cumplen con normas de ruido.

El señor Carlos Quirós ha intentado, infructuosamente, que Aviación Civil ponga atención al problema, por lo que solicitamos la intervención del Ministerio de Salud.

Al contrario de lo indicado hace algunos días en este espacio, las grandes ciudades más bien tienden a sacar esos aeropuertos de las áreas residenciales o por lo menos actualizar los estudios sobre contaminación sónica.

Winny María Jiménez Calvo

Pavas