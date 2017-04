Cartas a la Columna

Esquelas innecesarias

Estado no debe pagar espacios en prensa

Cuando algún notable fallece, la prensa lo destaca, pero, frecuentemente, vemos publicaciones de obituarios pagados con fondos públicos de funcionarios desconocidos, o bien de sus parientes cercanos. Parece más razonable que los inmediatos al dolido servidor le rindan homenaje amortizando esos costos, porque “la Magdalena no está para tafetanes”.

La muerte de la querida madre de un funcionario no tiene por qué conmovernos para subvencionar la respectiva tarjeta fúnebre, menos si pertenece a la casta burocrática, porque la pulgada cuadrada impresa, como nos advirtió in illo tempore Alfonso Chase, cuesta muy cara en nuestro país. Valdría la pena que alguien se ocupara del adecuado manejo de la hacienda pública dado que esos dineros no tienen que presupuestarse.

Raúl Marín Zamora

San José

Mejores propuestas

El sacerdote Carlos Luis Salas Arroyo tiene razón sobre los constantes ataques que Mario Madrigal hace en contra de la Iglesia católica. Ya cansan, al igual que los artículos de Jacques Sagot, del que a veces, como el que no quiere caldo, nos recetan dos en una misma edición. Por supuesto que a ambos los paso por alto.

Me extraña la actitud de La Nación en darles tantos espacios y tan seguidos. Tienen derecho de expresar lo que deseen, pero supongo que habrán articulistas pidiendo espacio, con mejores y más interesantes propuestas.

Rodrigo A. Blanco Odio

Naranjo

Ofensa en el cine

A la mujer que me ofendió el sábado 9 de abril en los cines del Mall San Pedro –porque me quejé con alguien del cine porque no dejaba de usar su teléfono celular durante la proyección de la cinta– le agradezco esta lección tan importante: su ofensa me hará mejor persona. No quiero ser insegura ni hacer sentir a los demás inferiores con insultos. Espero que su hijo aprenda la misma lección que yo y no repita ni sus palabras huecas ni sus acciones vacías.

Ángela Arias Molina

La Unión

Democracia costosa

El costo de ser candidato en el Partido Liberación Nacional fue de 25 millones de colones, mientras que en el Partido Unidad Social Cristiana es de 35 millones de colones. Me parece que esas sumas discriminan a los costarricenses que quisieran optar por una candidatura, aunque tengan todas las capacidades profesionales e intelectuales para participar.

Esas sumas millonarias hacen de los partidos políticos empresas donde solo pueden participar los socios de mayor capital. La política, entendida como la participación libre en igualdad de condiciones, queda relegada a los afiliados al partido que tengan mayor solvencia económica.

Mario Valverde Montoya

San Rafael de Montes de Oca

Otra España

En relación con el artículo en La Nación del 10 de abril de Jacques Sagot sobre Keylor Navas, debo decir que me pareció muy ofensivo contra España. Sagot confunde a España con el Real Madrid y a Florentino Pérez y a ciertos periodistas con todos los españoles.

El artículo denota una gran pedantería y una profunda ignorancia sobre la realidad en España y no tiene ni la más remota idea de lo que es realmente la sociedad española. Debería informarse antes de meter a 42 millones de personas en un mismo saco, desinformar a los lectores y escribir un artículo tan cargado de odio. Por cierto, la tortilla de patata no es de Madrid.

David Segarra Guillén

San José