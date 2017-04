Cartas a la Columna

Cambio de condiciones

Credomatic no aplicó tasa cero

En noviembre pasado compré una pantalla en Walmart de San Sebastián a tasa cero con Credomatic, pero después de haber pagado cinco cuotas, de manera puntual, el saldo no bajaba, por lo que consulté y me dijeron que ese acuerdo no existía para mi tarjeta. Le solicito a Credomatic atender mi queja.

Betty Berrio Masiglia

Desamparados

Buen trato

Felicito al personal de los Ebáis de la Unibe por el buen trato que he recibido cuando he ido a citas. Desde la entrada me reciben con una sonrisa, lo cual agradezco mucho, ya que, por lo general, uno cuando va es porque está enfermo y que lo reciban bien lo hace sentir un poco mejor. Los doctores siempre me han atendido muy bien y he recibido los medicamentos a tiempo. Gracias por hacer la diferencia.

Teresita Gómez Arriola

La Unión

Historia cíclica

En la década de los 70 del siglo XIX, gobernó en Costa Rica un político, unos años en forma directa y otros a través de testaferros que solo servían de mampara al verdadero poder: Tomás Guardia. Sus títeres fueron Aniceto Esquivel y Vicente Herrera. Dejó todo previsto para que su lugar, luego de muerto, lo ocupara Próspero Fernández, quien era su yerno.

A pesar de las dificultades de comunicación de entonces, don Tomás viajaba a Europa por largas temporadas y cuando regresaba todo estaba bajo control.

Luego de conocer los resultados de la convención del PLN y la evidente pleitesía que el candidato ganador manifiesta a los Arias, ¿no estaremos en la antesala de una administración muy al estilo del general Guardia? ¿Será que la historia se vuelve cíclica?

Gustavo Elizondo Fallas

Santa María de Dota

Arena del Tempisque

Hay un gran desorden con las concesiones areneras en el río Tempisque. Las concesiones hay que respetarlas, pero no es posible que ni el Ministerio de Ambiente (Minae) ni la municipalidad controlen que se saque lo que se aprobó. Los concesionarios sacan hasta 10 veces más de lo aprobado y nadie dice nada.

El pueblo tiene muchas necesidades y la comunidad debería recibir un porcentaje y fiscalizar estos permisos. Irónicamente, estamos haciendo un aula en la escuela y tuvimos que comprar la arena.

Henry Martínez Gallo

Liberia

Tren eléctrico

Visité Costa Rica, mi tierra natal, no hace mucho. Fui a Guanacaste y San José con mi familia. Noté que los costarricenses son gente extraordinaria, dinámica e inteligente, con una humildad sin precio; sin embargo, creo que el sistema de gobierno los tiene estancados. El tráfico de vehículos es intolerable por sistemas anticuados y sin sincronización. El gasto de combustible innecesario debe ser enorme.

Con respecto al ferrocarril, lástima que lo eliminaron. El gobierno debería evaluar convertir el tren de pasajeros en un sistema de buses modernos con motores eléctricos para aprovechar el agua que tiene Costa Rica. No habría que hacer puentes nuevos sino reforzar y adaptar los que existen y hacer dos carriles, uno por sentido. En Nueva Orleans mueven una cantidad de gente enorme y el pasaje es barato ($3 todo el día, cuantas veces lo use). Con un tren eléctrico, se podría trasladar una cantidad de pasajeros enorme entre puntos claves y así limitar la cantidad de carros y buses que hay por todo lado; además, podrían hacer zonas de parqueo a lo largo del tren para que la gente pueda guardar su carro y así darles trabajo a vigilantes.

Costa Rica tiene un potencial enorme basado en su gente y no deben depender tanto de un gobierno estancado. Hay que darle el tren a una sociedad privada, vigilada por una agencia del Gobierno, sin crear otro ICE o Recope.

Herbert Guendel

Estados Unidos