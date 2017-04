Cartas a la Columna

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

Luz más cara

CNFL solicitó aumento de tarifas

Nuevamente nos sorprende la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) con su pedido de incremento en las tarifas eléctricas de nada menos que un 40%. Según los diarios y los industriales, la difícil situación financiera por la que atraviesa la CNFL se debe a malas administraciones y pésimas inversiones realizadas. Como es costumbre en este país, el pobre y oprimido pueblo paga por esos errores. ¿Y nuestro presidente? Posiblemente, de viaje.

José Miguel Quirós Cartín

San Rafael de Escazú

Servicio de calidad

Le expreso mi agradecimiento a las funcionarios del Ebáis de Lourdes de Montes de Oca por sus atenciones y la calidad del servicio. Destaco el trato de la doctora María Isabel Larraburo Brenes, del consultorio tres, por su gran calidad humana y profesionalismo.

Rodolfo Madrigal Visconti

Montes de Oca

Aclaración del ICE

En relación con la carta de la señora Laura Ulloa Albertazzi (30/3/17), aclaramos que el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) es respetuoso de la política migratoria y ha procurado, a lo largo de los años, la integración de los extranjeros para el disfrute de nuestros servicios. Sobre el caso expuesto, rechazamos que se actuara de manera arbitraria y discriminatoria, como se afirmó.

Su carta nos permite aclarar que todo ciudadano migrante tiene el derecho de solicitar un servicio siempre que presente el documento de identidad vigente que le otorgue su categoría de migrante y en condición legal.

El caso que se presentó en la tienda Kölbi del Paseo de las Flores corresponde a un ciudadano que solicitó un servicio de telecomunicaciones con una cédula de residente temporal vencida el 7 de diciembre del 2016, además de un permiso laboral que tampoco puede ser aceptado como documento de identidad.

Yorleny Ruiz

Jefa División Comercial, Gerencia Telecomunicaciones del ICE

Ruido en aeropuerto

En respuesta a la queja sobre la contaminación sonora del aeropuerto Tobías Bolaños en Pavas ( Cartas, 4/4/17), como piloto comercial y administrador de transporte aéreo, aclaro que la edad de los aviones contribuye en poco o en nada a la contaminación sonora, ya que, por regulación internacional y de acuerdo con el manual de cada fabricante, los motores deben reemplazarse, en promedio, cada 2.000 horas de vuelo, lo que da un motor nuevo cada vez.

Por otro lado, que el servicio de control de tráfico aéreo no se habilite hasta las seis de la mañana no significa que las operaciones no puedan empezar antes de esa hora en caso de ser requerido.

David Damazzio Fernández

Cartago

Desigualdad social

La pobreza está abarcando la clase media de este país. La proyección a corto plazo es que esta sea una sociedad de muy ricos, de ricos y pobres. Las pensiones para un 70% de los contribuyentes es de ¢200.000. Han pasado más de dos años y no han aprobado ni un centavo de aumento. El silencio ha sido la respuesta de este gobierno a los adultos mayores, quienes con esas pensiones están viviendo de manera inaceptable. ¿Qué propone Antonio Álvarez Desanti basado en la sensibilidad social de su esposa, Nuria Marín? ¿Tendrán esperanza estás personas?

Albán Rugama Dávila

Barrio México

Ciudad colapsada

Las patentes en Montes de Oca han crecido como “abejones de mayo”, lo mismo que las construcciones de edificios de apartamentos. Los parqueos cercanos a las universidades de Costa Rica, Estatal a Distancia y Latina tienen a sus habitantes “presos”. Muchos dejan sus autos en el primer espacio que encuentran, ya sea en zona amarilla, sobre la acera o frente a una cochera.

Los inspectores municipales solo trabajan cerca de las calles aledañas a la Municipalidad. Si no nos ordenamos, todo se va a desbordar. No hacer nada no es la solución.

Mario Valverde Montoya

San Rafael de Montes de Oca