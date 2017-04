Cartas a la Columna

Artículos faltantes

Compras tardaron un año en llegar

En diciembre del 2015, hice una compra de productos por Internet y decidí traerlos al país con la empresa OACxpress. Los artículos llegaron un año después y venían incompletos: faltaban dos relojes con un valor de $400. En ese momento, me dijeron que enviara las facturas para cobrar al seguro. A finales de marzo de este año, luego de intentar saber el estado del reclamo, me dijeron que no existía el seguro y que no tenían forma de devolverme el dinero. Insto a las entidades aduaneras para que hagan una mejor supervisión de las compras.

Jacqueline González Jiménez

Desamparados

Respuesta de Autostar

En respuesta a la queja del señor Camilo Sánchez Bolaños ( Cartas, 30/3/17) informamos que Autostar es una empresa respetuosa de los derechos del consumidor. En este sentido, durante y fuera del periodo de garantía, se han realizado las reparaciones respectivas solicitadas para el vehículo, extendiendo la cortesía de prestar un vehículo, aunque legalmente no correspondía por ser reparaciones menores a 30 días naturales. De igual forma, en todo momento se ha brindado respuesta oportuna a sus consultas.

Juan Pablo Schneider

Apoderado de Autostar

Epidemia de accidentes

¿Cuántos accidentes se necesitan? Ante la epidemia de accidentes graves en las carreteras del país, ¿cuántos heridos y muertos son necesarios para tomar la decisión de comenzar un programa intensivo de educación vial en Costa Rica?

Isidoro Zaidman Walzer

San José

Calle peligrosa

La “recta de la muerte”, tramo entre el aeropuerto Santamaría y El Coyol de Alajuela, cobró dos vidas más hace unas semanas; sin embargo, a las autoridades del Tránsito parece no importales, pues los inspectores nunca están presentes en este corto trayecto.

Fernando Cordero Alvarado

San José

Lo legal y lo moral

Los gremios del Poder Judicial presionan para que se mantengan las condiciones en la edad de jubilación, cálculo y monto de sus pensiones. Parece que desconocen, dada la situación económica del país, que con esa actitud están violando uno de los principios primigenios de nuestra democracia: la equidad. Ellos mejor que nadie saben que no todo lo legal es justo. Históricamente, por compadrazgos y malas decisiones políticas, usufructúan condiciones que atentan contra la economía del país, las condiciones de los demás trabajadores y la moralidad cívica.

Carlos Masís Acosta

Cartago

Campaña política

La campaña por la candidatura verdiblanca, como se esperaba, dejó ofensas, populismo, falsas promesas, frases soeces y despilfarro económico que los costarricenses deberemos pagar. Pero lo que nunca nos imaginamos fue ver que esta lucha elitista de poder llegara a alcanzar insinuaciones de fraude.

Es la primera vez que escucho una manifestación así en un acontecimiento de esta naturaleza, que pone en duda el sistema democrático que siempre ha caracterizado a Costa Rica como ejemplo mundial. Declaraciones de posible fraude no solo enlodan más a este partido, sino que también nos humilla a todos los costarricenses, ya que a escala internacional se hará eco de lo que vimos, tristemente, el domingo en la noche.

Sidney Romero Alvarado

Cartago

Falla de Riteve

Llevé mi vehículo a la revisión técnica en la sede de Lagunilla de Heredia. A la hora de hacer la prueba de gases, el muchacho me dijo que encendiera el vehículo y, después de escuchar el motor, manifestó que había una entrada de aire. Volví con el defecto corregido y comprobante en mano de la prueba hecha en un taller particular, donde el carro pasa la prueba, pero encontraron otro defecto. ¿Por qué no me dijeron de este segundo problema la primera vez que lo llevé? Me hicieron perder tiempo y dinero.

Marco Tulio Vindas Chaves

Heredia