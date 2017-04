Cartas a la Columna

Ruido en el Tobías Bolaños

Aviones antiguos generan contaminación sónica

Desde hace unos seis meses, el ruido generado en el aeropuerto Tobías Bolaños se ha vuelto inmanejable. Los vecinos de Rohrmoser nos estamos organizando, pues averiguamos que se utilizan aviones antiquísimos, prácticamente desechados en Estados Unidos, que no pasan normas de ruido.

El escándalo se inicia a las cinco de la mañana, aunque los vuelos son autorizados para después de las seis de la mañana. Aviación Civil no ha querido entregarnos un estudio sobre ruido. Si ese estudio existe, solicitamos se actualice y se nos brinde el detalle a los vecinos. Como ciudadanos afectados no pueden negarnos esta información. Nuestras vidas se han alterado por el ruido permanente. Solicitamos al Ministerio de Salud y a la Defensoría de los Habitantes tomar cartas en el asunto.

Luis Quirós Meléndez

Rohrmoser, San José

Conexión inestable

Con Tigo tengo contratado el servicio de Internet por 12 megas, pero la mayoría del tiempo no recibo esa velocidad y la conexión es inestable. He hecho al menos 15 llamadas (una cada semana) para reportar la deficiencia y, a pesar de los arreglos que hacen vía remota y de la visita técnica, incluso del supervisor, el asunto no mejora. Le solicito a Tigo que me dé la velocidad y estabilidad por la que pago o que me devuelva el dinero por lo que no recibo.

German González Pana

El Guarco, Cartago

Animales silvestres

La Promotora de Bienestar Animal aboga por la imperiosa necesidad de dejar a los animales silvestres en el proyecto de ley 18.298, de bienestar animal, como se ha acordado durante los últimos siete años. Los costarricenses estamos mirando al futuro. Incluir a los animales silvestres es un gran paso para el bienestar de todos los animales.

Olga María Rodríguez Herrera

San Ramón

Palabras con carácter

Creo que Figueres se refería a tener carácter cuando habló del asunto de “los huevos”, y como él ya fue presidente conoce el teje y maneje de nuestro país. No creo que esté descalificando a nuestras mujeres con el término que usó. Lo que más debe de importarnos a todos es el futuro de Costa Rica.

Gerardina Delgado Vásquez

Chomes, Puntarenas

Fecha patria

Al acercarse el 11 de abril, fecha en que se exalta mi orgullo patrio, quiero compartir los preciosos versos “Para que no me olvides”, publicados en el Semanario Universidad (9/13). Estos versos tienen la virtud de motivar a los patriotas a recordar con amor el lugar donde se inició nuestra historia: “¿Qué es la patria? Es el hogar, mi familia, mis amigos;/ los lugares que han sido y son testigos de mi vida feliz,/ donde extranjera no me pueden llamar,/ donde mi idioma tenga el mismo sabor y el mismo aroma/ que en mis juegos de niña yo le diera”.

Aída Araya Rodríguez

Montes de Oca

Derecho a votar

La Corte Suprema de Justicia dirigió una circular a todos los funcionarios judiciales para recordarles la prohibición de participar en procesos electorales “salvo la emisión del voto en elecciones nacionales convocadas por el TSE”. El artículo 9.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial dice textualmente que se prohibe “cualquier participación en procesos políticos electorales, salvo la emisión de su voto en elecciones generales”.

Las elecciones en las convenciones abiertas de los partidos políticos, como la del domingo, son generales, y eso basta para que el personal judicial pueda emitir su voto. El requisito de ser “convocadas por el TSE” no está en la ley. Es una adición de los jerarcas del Poder Judicial, con lo que se viola el derecho al sufragio, consagrado en los artículos 90 y 93 de la Constitución Política.

Galo Vicente Guerra Cobo

San José

Libro del corazón

Leí Ganar con el corazón, del director técnico de fútbol Marvin Solano. Se trata de una valiosa obra que sacude el sentimiento humano, por la forma en que Solano narra la sobrevivencia a un infarto.

En su libro, Solano nos lleva de la mano a conocer todo lo que vivió en este capítulo de su vida, junto a su fe, su familia, sus amigos y su profesionalismo. Es un libro que conmueve y hace un llamado a la solidaridad.

Albán Bermúdez León

Llorente, Tibás