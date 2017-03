Cartas a la Columna

Asaltos a colegiales

Policía no actúa contra delincuentes

Los estudiantes del Colegio Técnico Profesional Roberto Gamboa Valverde, en San Rafael Abajo de Desamparados, son asaltados todos días. Se sabe que son dos maleantes quienes andan en una motocicleta roja, pero la Fuerza Pública no se ve ni en foto. Con cuchillo en mano, asaltan a los muchachos. Espero que las autoridades envíen patrullas a velar por la seguridad de los estudiantes y hagan algo al respecto.

Carolina Chavarría Solís

Desamparados

Trámite complicado

La Municipalidad de Moravia está obligando a los contribuyentes que desean hacer su declaración de bienes inmuebles a que lleguen a sus instalaciones a las cinco de la mañana para que tomen una ficha para que les digan la hora en que los van a atender. Solo hay campo para 20 personas. El municipio incumple con la ley del adulto mayor, porque de nada vale tener 100 años de edad.

La población del cantón de Moravia es muy inferior a la de Goicoechea y en este ayuntamiento se llega al Departamento de Avalúos a cualquier hora y los empleados ayudan a llenar el formulario respectivo.

Rónald García Jiménez

Moravia

Gastos en el Popular

Ya que La Nación nos enteró sobre las dietas que se pagan en las juntas directivas del Banco Popular, sería muy bueno para la salud cívica del país que los diputados revisen “con lupa” todo lo que gastan en publicidad en este banco “de los trabajadores”. Hasta en una “carrera de gatos” el Popular es el primero en pautar. Como aporte para este banco nos rebajan, obligatoriamente, un porcentaje del salario.

Guillermo Vargas González

Curridabat

Nuevas condiciones

En respuesta a la queja del señor Jorge Javier Rodríguez Mora ( Cartas, 24/3/17), informamos que a partir del 1.° de marzo se establecieron nuevos términos y condiciones para el comercio electrónico con Asia. Toda compra que ingrese al país a partir de esa fecha pagará la tasa de comercio electrónico, independientemente de la fecha en que se realizó la compra. Le solicitamos nos contacte por medio del correo electrónico srvcliente@correos.go.cr para analizar su caso.

Wendy Soto Fallas

Directora de Servicio al Cliente, Correos

Vehículo dañado

Nuevamente tengo mi vehículo Jeep dañado en Autostar por problemas en la computadora. Es como la cuarta vez que va al taller por diferentes desperfectos. El señor Sergio Oviedo me dijo que no tienen carros para préstamo y que el lunes me solucionarían la situación, pero, al día de hoy, no he recibido ni llamadas ni correos. ¿Tendré que esperar tres meses?

Camilo Sánchez Bolaños

Heredia

Servicio negado

El 12 de febrero mi esposo y yo fuimos a la tienda Kölbi del Paseo de las Flores a conseguir un celular, pero el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) le negó el servicio a mi esposo porque su documento de identidad es de solicitante de refugio.

Nuestro país, como signatario de varias convenciones internacionales (Convención de Ginebra de 1951, Protocolo de Nueva York de 1967), se compromete a respetar, dar protección y a ejercer el principio de no discriminación en materia de refugio; además, nuestras propias leyes de migración y el reglamento de personas refugiadas son claros en otorgarles a estas personas derechos y obligaciones.

El ICE, hasta el día de hoy, se ha negado a darnos una respuesta de su actuación arbitraria y discriminatoria.

Laura Ulloa Albertazzi

San Isidro de Heredia

Desatención médica

Tenemos años de utilizar el Ebáis de Llano Grande de Cartago, donde siempre hemos tenido una atención cálida y humana; sin embargo, la tarde del 28 de marzo llevamos enfermo a nuestro hijo de cinco años y un médico sustituto ni nos volteó a ver por prestarle atención al juego de la Selección.

Lo único que le recetó al niño fue acetaminofén para el dolor y la fiebre, cosa que no está padeciendo. Me sentí ignorado al tratar de explicarle lo que mi hijo necesitaba.

Por otro lado, varios vecinos me han comentado que, a pesar de ir de madrugada a hacer fila, solo dan cuatro citas para todo el día.

Geovanny Ureña Zeledón

Llano Grande de Cartago