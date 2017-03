Cartas a la Columna

Perros sueltos

Animales atacaron a anciano

Cerca de mi casa en El Alto de Guadalupe, Goicoechea, sueltan para que salgan a la calle a tres perros de la raza american stanford. El pasado martes me atacaron en la mañana y me dejaron en tal condición que me tuvieron que llevar a la clínica Jiménez Núñez, donde me curaron y cosieron 15 puntadas en el brazo derecho; además, los perros ladran y algunas noches no dejan dormir. Interpuse la denuncia en el Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa), quedaron de intervenir, pero ignoro si lo habrán hecho. Espero que solucionen este problema para tranquilidad de todos los vecinos del barrio.

Jesús Manuel Mora Trejos

Goicoechea

Pleito por aguacates

Me siento preocupado de que alguien se haya equivocado al prohibir la importación de aguacates mexicanos. Ni en el 2014 ni el 2015 se comprobó algo concreto que justifique esto. Ahora, México presenta una demanda contra nuestro país, lo cual va a costar cientos de miles de dólares. ¿Quién pagará este litigio? Me gustaría que alguien dé la cara y explique sin excusas lo que realmente ocurrió.

Rigoberto Pérez Morales

San Francisco de Dos Ríos

País florido

Todos los rincones de Costa Rica se tiñeron de rosado. En verano, después de botar las hojas, los robles sabana se cubren de ramilletes de flores rosadas de diferentes tonalidades. Parecen quinceañeras engalanadas con vaporosos vestidos, bailando al ritmo del viento.

Parte del paisaje tradicional de Cuaresma también son las guarias, la linda flor nacional, que nos sorprenden con sus pétalos morados. Disfrutemos las flores, inspiran en las personas los buenos sentimientos.

Cecilia Prestinary Montero

San José

Línea celular

Compré una línea a Movistar y poco después me enviaron mensajes de un número 696, al que llamé para saber de qué trataba. Desde ese momento en mi contestadora suena una música cristiana que responde antes que yo. Me enteré porque me lo dijo una amiga. He tratado por todos los medios de eliminarla y fui, incluso hasta su agencia en Cartago, pero no pudieron solucionar la situación. ¿Es esto un abuso comercial?

Edmundo Rodríguez Rodríguez

Cartago

Nueva casta

Bajo el cobijo de la complicidad ha surgido una casta burocrática que ha “descremado” nuestra economía al “recetarse” pensiones de lujo. Tenemos magistrados y diputados millonarios, pagados con fondos públicos, labriegos sencillos en precarias condiciones, hospitales públicos en franco deterioro y escuelas primarias carentes de atenciones básicas.

En esto la ética debería jugar un papel esencial. Esperemos que la sentencia del juramento constitucional algún día se haga realidad. Se peca por acción u omisión, y algunos han fallado en ambos sentidos o legislando ambiguamente, que es lo mismo.

Raúl Marín Zamora

Oreamuno, Cartago

Números grandes

Estoy de acuerdo con el comentario del señor Víctor Torres Chacón ( Cartas, 25/3/17) sobre colocar el número de placa, en grande, en el casco de los motociclistas. Por la gran cantidad de asaltos que hacen en motocicleta deberían colocarles a esos vehículos placas más grandes. También, en lugar de usar una tira reflectante, deberían utilizar un chaleco con el número de placa. Con estas medidas se podría aplacar el número de asaltos en motocicleta.

Jorge Bernal Villalta Mora

San Francisco de Dos Ríos

Pensiones sin aumento

A la fecha, la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) no ha aprobado el aumento para las pensiones que rige desde el primero de enero. Los pensionados del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) también tenemos cambios en los costos de servicios, alimentos, medicinas, etc. Los trabajadores recibieron en el sector público un 0,76% más en pluses y en el sector privado un 1,40%.

Nosotros no tenemos la culpa de lo que pasa con el fondo de IVM, ya que siempre pagamos nuestras cuotas al régimen de pensiones. Por lo menos merecemos un aumento, a partir del 1.° de enero, del 1,52%.

José F. Barquero Argüello

Moravia