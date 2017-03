Cartas a la Columna

Desatención en hospital

Médico terminó turno antes de la hora

El 23 de marzo tuve la mala experiencia de ser remitido al consultorio de Canalización del Hospital Enrique Baltodano, en Liberia. Luego de dos horas de espera, el médico salió a decir que se retiraba 20 minutos antes de las 4 p. m. a hacer trámites personales. ¿Y los pacientes? Tuvimos que ir nuevamente a la ventanilla de Urgencias a iniciar el proceso desde cero. Esto es una desconsideración y un irrespeto a los pacientes.

Rubén Villegas López

Liberia

Ayuda a indigente

Desde hace muchos años una anciana pide limosna 100 metros al oeste de la Contraloría General de la República, en La Sabana. La anciana, con el paso de los años, se ha deteriorado notablemente, duerme en la acera en cartones, hace sus necesidades en cualquier lado y su aspecto es lastimoso.

Ya que su familia, si la tiene, la ha abandonado, es justo que alguna institución del Estado la recoja para que pase sus últimos días de forma decorosa, pues ningún anciano merece vivir en ese estado.

Yamilette Gutiérrez C.

San José

Expedientes perdidos

Hace unos días los medios informaron de la desaparición de 7.000 expedientes de personas y empresas que tienen alguna deuda con Hacienda. Es inaudito que documentos tan importantes se guarden en archivos donde todo el mundo tiene acceso a ellos.

Francisco Guzmán Vargas

San José

Problema nacional

Toda Costa Rica es un parqueo. El problema no son solo las presas. Las casas también son “secuestradas” por los autos que se parquean frente a las cocheras o en las zonas amarillas, que se suben a las aceras o que se estacionan en calles angostas a ambos lados.

Además, proliferan los cuidacarros, los precios de los parqueos aumentan por la demanda, los oficiales de tránsito no dan abasto y de noche desaparecen, y las municipalidades no aportan más oficiales. Incluso, muchos choferes tienen que dejar sus autos lejos, en barrios aledaños. Todos los días se pierde tiempo buscando un parqueo. No hay provincia ni cantón que no sufra este problema. Mario Valverde Montoya

San Rafael de Montes de Oca

Primeros en felicidad

Ya se ha escrito suficiente sobre los exabruptos de Jacques Sagot, el Salomón criollo que opina por igual sobre política, arte, fútbol y piano. Muy a pesar del pútrido Tárcoles y del puente de la “platina”, que por cierto ya vislumbra un arreglo final, se conoció en La Nación que el Reporte mundial de felicidad declaró a Costa Rica como el país más feliz de América Latina y solo el segundo, después de Canadá, en todo el continente. ¡Qué revés para don Jacques y sus apreciaciones tan negativas!

Álvaro Chaves Núñez

San Antonio de Escazú

Desperdicio de medicinas

Para nadie es un secreto que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) derrocha medicamentos. Muchos enfermos apenas se mejoran de sus malestares dejan de tomarlos y ya vencidos deben botarlos. También, en los Ebáis, recetan dosis más grandes de las necesarias, y es sabido por la policía que hasta en el país vecino del norte y pueblitos fronterizos la gente vende los medicamentos de la Caja.

Si la CCSS no puede controlar esta situación, debería cobrar esos medicamentos –al menos al costo–; así los usuarios lo pensarán antes de solicitarlos innecesariamente y, en todo caso, no importaría el uso que les den, ya que no afectaría a la institución. Personalmente, preferiría que me den una receta por medicamentos que no sean genéricos y comprarlos en farmacias privadas.

Orlando Jiménez Chaves

San José

Cascos con número

Es urgente que el Gobierno de Costa Rica les exija a todos los motociclistas un número grande en el casco. Esta medida ha dado grandes beneficios en decenas de países. Ayudaría a que se acabe con tanta delincuencia.

Víctor Torres Chacón

San José