Cartas a la Columna

Violación de decreto

Política de uso justo no satisface a cliente

La política de uso justo de Internet del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) viola el decreto 10.627 del 18 de junio del 2010 de la Sala Constitucional, en el que se reafirma el apego obligatorio al principio de eficacia, eficiencia, igualdad y continuidad al que tenemos derecho por estos servicios.

Los servicios de fibra óptica en muchísimos casos son degradados a líneas de cobre, a pesar de que se promociona y se nos cobra como fibra óptica. Esto contradice el artículo 34 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, la que regula el cumplimiento de los servicios publicitados y contratados.

David Fernández Chavarría

Curridabat

Buen trabajo

Desde hace unas semanas la Policía Municipal de Santa Ana ha tomado cartas en el desorden del tránsito en la carretera entre Santa Ana y Piedades. Su labor está arrojando resultados inesperados, particularmente en las tardes: se ha reducido el 50% del tiempo de viaje desde Santa Ana a Piedades.

Por otro lado, los carros que vienen de la ruta 27 causan problemas en la rotonda que está por la Cruz Roja de Santa Ana, ¿no habrá otra solución? También deberían prohibir que se estacionen vehículos a la salida del Colegio de Santa Ana. Además, sería conveniente que construyan bahías para los buses en el trayecto de Santa Ana a Piedades. Me quito el sombrero ante iniciativas como esta de la Alcaldía de Santa Ana.

Johann Buehler

Santa Ana

Sufrimiento infantil

Horror me produce ver que un ser humano levante su mano para dañar a otro, y más si lo hace en forma repetitiva por mucho tiempo contra una niña de 4 o 5 años. ¿Cómo dimensionar el daño sufrido por esta inocente? Necesitaríamos pasar por todo lo que ella pasó durante un año para comprenderlo.

Hagamos justicia para esta niña, como sistema judicial, como nación. Hagamos justicia para los que no tienen voz, no sea que la maldad se levante y nos alcance y no podamos decir “¿por qué?”.

Sonia Brenes Mejías

San José

Cobro de Correos

En días pasados, Correos de Costa Rica anunció el cobro de un nuevo rubro para envíos procedentes de Asia. He mandado tres correos para que me informen por qué me están cobrando ese monto si los pedidos fueron hechos antes de marzo de este año.

Incluso tengo paquetes que llegaron en octubre y noviembre del año pasado, que no fue hasta ahora que mandé a recoger porque el resto se perdió, pero la respuesta de Correos ha sido nula.

Jorge Javier Rodríguez Mora

La Unión

Ubicación correcta

El distrito segundo del cantón de Goicoechea se llama San Francisco y existe desde el 6 de agosto de 1891. La cabecera de este cantón es Guadalupe. El tercero es Calle Blancos. Esto significa que San Francisco no es de Calle Blancos, ni de Guadalupe. Simplemente es de Goicoechea. Por eso la iglesia de ladrillo no se encuentra en “San Francisco de Guadalupe”, ni en “San Francisco de Calle Blancos”, sino en San Francisco de Goicoechea.

Esa misma ubicación geográfica tienen la escuela Claudio Cortés Castro, las instalaciones de la Refinería Costarricense de Petróleo (Recope) (antiguo edificio de Bicsa), el Ministerio de Trabajo, el hotel Radisson y el centro comercial El Pueblo, entre otros.

La aclaración la hago porque es común leer en los medios nacionales, en programas de radio y de televisión que este histórico distrito pertenece a esos otros distritos de Goicoechea.

Daniel Madrigal Sojo

Goicoechea