Cartas a la Columna

Buses sin horario

Servicio entre Belén y Heredia es irregular

¿A qué se debe la irregularidad en los horarios de las mañanas, principalmente en horas pico, del servicio entre Belén y Heredia, por la Aurora, que brinda la empresa Autobuses Barrantes Araya (ABA)? Es usual observar que no tienen un horario establecido, un día pasan a una hora y al siguiente a otra. Esto hace que los usuarios tengan que esperar hasta 30 minutos en las mañanas, lo que perjudica a los vecinos de la Aurora, que deben tomar otro medio de transporte para llegar a sus trabajos.

Natalia Gómez Jaén

La Aurora, Heredia

Cierre de Bancrédito

Muy afín con la reducción del sector público, tan aplaudida por los neoliberales, el diputado Ottón Solís ( Opinión, 13/3/17) pide que se dicte el acta de defunción de Bancrédito . El legislador ni de soslayo menciona el costo social de tal medida.

Solís cita entre los motivos para el cierre “la influencia de localismos y consecuente participación e injerencia de ciertas familias en la Junta Directiva y en su administración” que ha hecho que “intereses políticos y personales se han antepuesto a criterios técnicos...”. Como exjefe de la sección legal de este banco, tengo que precisar que mientras los integrantes de las juntas directivas y de la administración fueron locales no se produjeron crisis financieras y que, más bien, las crisis se dieron cuando los representantes fueron nombrados por intereses políticos.

Raúl Marín Zamora

Cartago

Educación vial

Los costarricenses constantemente nos quejamos del estado de las carreteras y por las presas. Pero, ¿de qué nos serviría tener autopistas de cinco vías si no hay educación vial? Las pocas autopistas del país están llenas de personas que por ego o machismo nunca dan espacio para que alguien adelante. Esto debe cambiar para que mejore el flujo vehicular. Antes de mejorar las carreteras se necesita una mejor educación vial.

Alejandro Batista Salazar

Puriscal

Atención adecuada

En respuesta a la queja del señor Eduardo Sancho Ortiz ( Cartas, 20/3/17) sobre el servicio que se le brindó en el Departamento de Control de Armas y Explosivos del Ministerio de Seguridad Pública (MSP), dejamos claro que el Departamento trabaja con eficiencia, diligencia y al cuidado de las necesidades del usuario. Por eso, pese a las más de 2.000 consultas que el Departamento atiende, prestamos un servicio de calidad.

De estas consultas, más de 1.100 son de la población costarricense, a quienes atendemos a la mayor brevedad posible –porque entendemos que el tiempo es invaluable– y con el respeto que se merece.

El personal atiende por mes, en promedio, 4.000 trámites a través del sistema digital Controlpas. Estos deben pasar por los diversos filtros establecidos para cumplir con los objetivos de seguridad nacional. Agradecemos al señor Sancho por las observaciones. Estamos para servirle.

Alejandro Morales Sáenz

Jefe a. i. Departamento de Control de Armas y Explosivos, MSP

Trabajo del ICE

Agradezco al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), en especial a los funcionarios encargados del mantenimiento y desarrollo de las redes de distribución eléctrica, por el excelente trabajo en el sector de Piedra Azul de Santiago de Paraíso de Cartago y otros lugares circunvecinos.

El ICE, además de mejorar las líneas de energía eléctrica primarias y secundarias, reforzó el alumbrado público en una zona donde, desde muy tempranas horas de la madrugada, como en la noche, sus pobladores tenían que trasladarse acompañados únicamente por la luz de la luna.

Gracias al ICE por pensar en los más humildes y sencillos trabajadores de las zonas rurales al llevar desarrollo donde se necesita, sin importar la clase social o el poder económico.

Óscar Malavassi Álvarez

Tres Ríos, La Unión

Una nueva vida

Me encuentro en Costa Rica pidiendo refugio, con todo lo que implica alejarse de la tierra natal, raíces y familia. Esta es una decisión de cada quien, pero los jóvenes venezolanos que estamos emigrando no lo hacemos por placer ni por moda, lo hacemos para buscar seguridad, porque tenemos miedo de ser asesinados; salimos porque no conseguíamos la comida ni medicamentos básicos, porque muchos, por opinar diferente al gobierno, somos perseguidos. Quiero que nos vean como personas que podemos aportar los conocimientos, las habilidades, destrezas y profesiones que tenemos.

Jesús Albarrán

San José