Cartas a la Columna

Cambio de seguro

Clienta dice que BAC no cumplió lo que ofreció

Durante seis años pagué un seguro de vida al BAC; sin embargo, en diciembre del 2016 me llamaron para mejorar las condiciones con otra compañía. Cuando me llegó el primer estado de cuenta, el monto a pagar era superior y las condiciones eran diferentes a las acordadas por teléfono. Después de múltiples visitas a la sucursal y que escucharan la llamada, no me solucionan la situación. Necesito recuperar la póliza anterior.

Dora Nelly Chica Vélez

San José

Buen servicio de Claro

Agradezco a las señoras Melissa Mora Mora, de la Gerencia de Claro, y Carolina Sánchez Rangel, vocera de la empresa, por el interés que culminó con la solución de un hecho poco usual que afectó la línea celular de mi octogenaria madre. El consejo de doña Carolina de contactarlos mediante los correos de servicio al cliente funcionan, siempre y cuando sea con respeto y comprensión.

Pablo A. Hernández Páez

Concepción, Alajuela

Juego de precios

A los costarricenses nos parece un juego que los precios de los combustibles varíen cada 20 días sin ninguna explicación lógica. Nos sentimos como objeto de una burla. ¿Por qué no pueden usar alguna fórmula matemática que tan solo se vea afectada por el precio CIF en dólares del barril de petróleo y la inflación acumulada, que pueda ser explicada en forma concisa y fácil para que a todos nos quede claro el cálculo?

Con una fórmula así cada vez que se dé un cambio de precio su resultado debiera ser publicado en los medios de comunicación. No en vano hay un movimiento para eliminar Recope y todas sus prebendas salariales. ¿Tendrá que ir el pueblo a una huelga para que la Aresep sea clara?

Soledad Rojas Rodríguez

Curridabat

Obras a derecho

En respuesta a la carta del señor Carlos Jordán Camus (16/3/17), el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) manifiesta que todos los desarrollos constructivos que ejecuta se realizan en estricto apego a la legislación ambiental nacional. La construcción del edificio Dipoa cuenta con la regencia ambiental y el seguimiento permanente de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena), que ha verificado el cumplimiento de las medidas de control ambiental establecidas en el documento de evaluación ambiental de la obra. La comunicación con los vecinos ha sido permanente y transparente, buscando atender oportunamente sus inquietudes.

Para la ubicación de instalaciones temporales, el ICE debió usar un terreno aledaño. En la propiedad no existía un bosque nativo, solo algunos árboles frutales y, luego de finalizada la construcción, el terreno será cubierto de material vegetal.

Alexander Solís

Director de Ingeniería y Construcción, ICE

Monopolio del azúcar

El señor Álvaro Trejos ( Opinión, 14/3/17), quien se designa defensor del libre comercio, debería abogar en contra del monopolio y monopsonio que posee la Liga Agrícola Industrial de la Caña de Azúcar (Laica) sobre el azúcar costarricense y en contra de sus medidas políticas proteccionistas.

La Ley 7818 le otorga a Laica potestades para controlar la producción y el precio de mercado, así como para regular la entrada de competidores. Si se redujera el arancel sobre el azúcar de un 45% a cero, los ciudadanos costarricenses gozarían de azúcar más barata (sea o no de Brasil) y dejaríamos de subsidiar a un ente no competitivo al servicio de trece ingenios.

La medida antidumping del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), anunciada a inicios de febrero del 2017, omitió el criterio técnico y expuso ahora a Costa Rica a una denuncia por parte de Brasil ante la Organización Mundial del Comercio (OMC). Este caso es muy parecido al que hubo con el arroz hace dos años y al del aguacate.

Mariano Arias Visser

Curridabat

Graduados en presas

Los costarricenses nos hemos graduado en insensatez, ¡y con honores! Generamos decenas de muertes, mutilaciones e incapacidades permanentes todas las semanas, producimos contaminación atmosférica y sónica, gastamos cantidades astronómicas en combustibles, repuestos y vehículos; promovemos la desintegración familiar y el descuido de los hijos al permanecer 3 o 4 horas diarias frente al volante para ir y volver del trabajo. ¿Y todo para qué? Para sumirnos en presas en las que la velocidad promedio alcanza, si acaso, los 20 kilómetros por hora. Es como si alguien pagara un millón de colones por un chicle envenenado.

Carlos Molina Jiménez

Alajuela

Mensaje poderoso

Qué lástima que algunos no entendieron el propósito de Jacques Sagot en su artículo “Carta para la señorita Emma Stone”. Sagot tenía un mensaje poderoso, no el presidente. Sagot hace lo que todo ciudadano debe hacer: criticar lo malo de la cultura, no ignorarlo. Su propósito en sus buenos artículos es criticar lo malo, para que todos, especialmente los políticos, se esfuercen para cambiarlo, como las corridas de toros. Si el presidente Solís se quiere jactar de las bellezas del país, debe mejorar lo feo para que los turistas no se desilusionen con la realidad.

Jean Redmond Jester

Moravia