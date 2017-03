Cartas a la Columna

Tala de árboles en Sabana

ICE construye edificio que molesta a vecinos

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) ha destruido el bosque nativo del Colegio Los Ángeles, en Sabana norte, por el levantamiento de unos edificios. Al ICE le prestaron una hectárea de terreno. El edificio próximo a inaugurar albergará a 770 empleados y dicen que es sustentable y amigable con el ambiente.

Aparte de talar el bosque, trabajar de noche y producir ruidos molestos, sin ningún respeto para los vecinos, ahora dejaron gran cantidad de tierra que produce una constante polvareda de la que nadie se hace responsable.

Carlos Jordán Camus

Sabana norte, San José

Burocracia en la Caja

Tengo 80 años, soy cardiópata y paciente de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). En más de una oportunidad me han negado los medicamentos porque en la receta, emitida por un médico de la CCSS, no se consigna el código del médico. Si bien no he dejado de recibir los medicamentos, me obligan a ir al hospital a subsanar el error, como si fuera yo el causante de la omisión.

Semejante ingratitud e irrespeto a mis canas es propia de personas sin sentimientos, fríos y burócratas, donde prima lo formal sobre lo humano.

Víctor Manuel Seas Gómez

San José

Día de la felicidad

El 20 de marzo se celebra el Día Internacional de la Felicidad. Esta iniciativa nació en el reino de Bután, donde se considera que la felicidad es el bien más preciado que se puede poseer.

Invito a medios de comunicación, artistas, centros educativos y a todos en general para que demos a conocer esta fecha tan importante.

Miriette Méndez Villalobos

Goicoechea

Atención en CNFL

Hace unos días llamé al 1026 de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) y después de oír un montón de información me dijeron que todos los agentes estaban ocupados, que por favor me mantuviera en línea. Así lo hice por 25 minutos hasta que colgué. A las tres horas volví a llamar y fue lo mismo. Así sucedió tres veces más.

Estaba acostumbrada a que atendieran de inmediato. Sería mejor que el 1026 lo supriman, ya que nadie atiende. No es posible tan pésimo servicio.

Yamilette Gutiérrez C.

San José

Anuncio de Toyota

Es decepcionante el nuevo anuncio de Purdy Motor para el Toyota Etios, ya que, lejos de fomentar el respeto por la vida de un ser vivo, más bien motiva al conductor a acelerar y no frenar por los animales. Por actitudes como estas es que en nuestro país hay tanto maltrato animal.

Esta inadecuada publicidad está lejos de demostrar qué fácilmente se puede obtener un carro nuevo con una baja prima. El ejemplo o comparación no guarda relación ni fomenta algo positivo.

Christian Rugama Mendoza

Heredia

Carta de Sagot

Jacques Sagot cultiva de nuevo el esperpento literario en “Carta para la señorita Emma Stone” (11/3/17). Además, Sagot es chapucero e irrespetuoso con el presidente Solís, hace recuentos de serios problemas heredados de otros partidos, que en vez de hacer seria oposición política hacen férrea obstrucción.

Él, que ha gozado los goces de Europa, nos podría ilustrar sobre las “bondades” francesas, italianas y otras de ese continente con sus tristes anillos de miseria y grave desempleo. Por último, en el “más delirante de sus sueños”, ¿a qué país llevaría a la señorita Stone?, porque el suyo es abominable.

Raúl Marín Zamora

San José

Disculpa personal

Jacques Sagot se disculpó ante la señorita Emma Stone en nombre de todos los costarricenses, pero ¿quién le dijo que él nos representa? Yo me siento orgullosa de la labor que ha hecho el presidente Solís. En este gobierno se ha avanzado mucho en educación, en seguridad y en economía se bajó la tasa básica pasiva para facilitar los créditos a la clase media. Además, se puso freno al déficit fiscal y este gobierno fue el único que se interesó en pagar la deuda con la Caja.

El único que puede hablar en representación de los costarricenses es el presidente. Si se quiere disculpar ante la señorita Stone, hágalo en su nombre.

María Esther Ramírez González

Miramar