Cartas a la Columna

Cambio de tanda

Cinépolis suspendió función

El lunes 6 de marzo compré entradas para tanda de 8:45 de la noche del sábado 11 en Cinépolis Paseo de las Flores. Esa es la única hora en que varios amigos podemos ir; sin embargo, el sábado en la mañana me mandaron un correo donde me informaban de que la función se suspendía por causas ajenas a su control. Si me hubieran llamado antes, tal vez habría podido cambiar de planes.

Siempre hemos tenido problemas con estos cines en Heredia, ya que cambian con frecuencia a última hora tandas o exhiben carteles de películas que ya no están en cartelera. He tratado de comunicarme con Cinépolis, pero no hay número local y no me responden los correos. Solicito la devolución del dinero, no un cambio de tanda.

Bernardo Ortega Sosa

La Aurora, Heredia

Servicio del ICE

Estoy de acuerdo con el comentario del señor Juan Roca Viola ( Cartas, 11/7/17). Solo el ICE da una respuesta pronta a la mayoría de las solicitudes de los usuarios para solucionar problemas, como lo he podido comprobar por muchos años al ser un cliente que ha preferido las empresas nacionales; aunque a veces, por asuntos especiales, las fallas no sean de solución inmediata.

Por motivos de costos, en algunos servicios he tenido que utilizar empresas privadas, pero cuando me fallan por mal servicio comprendo que ese respaldo también merece un precio.

Orlando Jiménez Chaves

San José

Criterio legal

El señor Edgar Quirós no está bien nombrado en la Junta Directiva del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Infocoop), según la Procuraduría General de la República, aunque para el gobierno sí lo está. Entonces, ¿para qué la Procuradoría si pareciera estar pintada en la pared? ¿Por qué esa prepotencia de los gobiernos de no querer obedecer dictámenes que solo benefician la salud pública?

Otro mal de muchas instituciones y servidores públicos es guardar silencio ante peticiones de ciudadanos mediante cartas o de los medios de comunicación. Esa soberbia totalitaria, apenas les dan un poquito de poder, los hace olvidarse de quienes con el voto los nombramos.

Mario Valverde Montoya

San Rafael de Montes de Oca

Obras heredadas

Debería ser más honesto el presidente Solís y decir claramente que la rotonda de San Sebastián, el puente y la calle entre la Pozuelo y Jardines del Recuerdo son obras que en el gobierno de Laura Chinchilla dejaron listas para iniciarse.

Guillermo Vargas González

Curridabat

Programa radiofónico

Soy asiduo oyente del programa radiofónico Así es la cosa, en radio Monumental, desde que salió al aire con Beto Cañas, Álvaro Escalante y Rafael Villegas.

El resumen con lo mejor de la semana, el domingo, se vistió de gala. La facilidad de palabra, la buena memoria que expresa con impecable dicción y con un tono de voz muy agradable el historiador y diplomático Vladimir de La Cruz, ha contribuido a elevar la seriedad en el planteamiento y análisis de temas de alto interés nacional e internacional.

A veces he criticado la ausencia de ese tono serio y formal que debe prevalecer en un programa, que, como en Así es la cosa, debe servir y contribuir a un mejor uso de nuestro idioma, libre de chispazos y chistes, salvo que se trate de las sabrosas anécdotas de tantos próceres nuestros a quienes recordamos con cariño y simpatía.

Rodolfo Borbón Sartoresi

Escazú

Pluma contra Solís

Los artículos de Jacques Sagot siempre se han caracterizado por un fondo de conocimiento profundo de los temas y la pluma fresca de su forma eclipsan al lector como un imán para ser leídos de principio a fin. Sin embargo, en “Carta para la señorita Emma Stone”, ( La Nación, 11/3/17) me parece que la pluma la afinó demasiado no para deleitarla a ella con un concierto melodioso, sino para asustarla con notas irreverentes y mal intencionadas, no solo contra la investidura del presidente Solís, sino contra nuestro país. ¿Qué le sucedió esta vez a don Jacques?

Esperanza María Cerdas Sáenz

Cartago

Texto acertado

No me extrañó el texto directo de Jacques Sagot en su artículo del sábado en La Nación. Como uno más de los ciudadanos que no tiene cómo descargar su inconformidad con la administración Solís Rivera, lo avalo. La vanidad que transmite don Luis Guillermo no es lo que esperábamos de él. La mayoría no avalamos su trabajo.

Albán Rugama Dávila

Barrio México