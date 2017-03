Cartas a la Columna

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

Enrutador usado

Aparato vendido como nuevo por Cabletica

En junio del 2013, Cabletica me vendió e instaló un enrutador Netgear como si fuera nuevo, pero en estos días me enteré de que había sido manufacturado en el 2009 y vendido en el 2010 a la empresa norteamericana TON en Estados Unidos. Por lo tanto, Netgear no le puede dar servicio. Espero una respuesta de Cabletica.

Estilita Grimaldo

Cariari, Belén

Buen servicio

La noche del viernes 3 de marzo me quedé sin Internet. Al día siguiente, a las ocho de la mañana, llamé al 1119 de Kölbi y después de seguir los primeros pasos conseguí hablar con un operador, quien, con mucha gentileza, me fue diciendo cómo efectuar una serie de operaciones para intentar resolver el problema. Como el resultado fue negativo, me tranquilizó al decirme que mandaría un operario a mi casa para que lo solucionara, y que antes de 24 o 48 horas recibiría la visita del técnico. A las 12:30 del mismo día llegó el funcionario y en pocos minutos cambió el módem y restableció la conexión.

Entre la llamada y el excelente servicio recibido no transcurrieron cinco horas, por lo que es de justicia manifestarlo, al igual que hacemos en caso contrario.

Juan Roca Viola

San José

Trato médico

Agradezco al personal de Emergencias del Hospital Tony Facio de Limón, por sus esfuerzos al haberme devuelto la vida, dos meses atrás, por una cardiopatía que me dejó incapacitado varias semanas, especialmente a los doctores Ricardo Muñoz del Tony Facio y Hugo Arguedas, del Calderón Guardia, sin cuyo conocimiento no habría sido posible mi recuperación.

Carlos Bermúdez Díaz

Limón

Seguimiento a queja

En atención a la queja del señor Alfonso Oviedo Arguedas ( Cartas, 9/3/17), informamos que estamos anuentes a conocer el caso que menciona. Puede ponerse en contacto con nosotros mediante el 2550-1993. Será un gusto atenderle.

Krisia Díaz Valverde

Directora general del Hospital Maximiliano Peralta Jiménez, Cartago

Internet justa

Agradecemos el comentario del señor Glen Rodríguez Solís ( Cartas, 4/3/17) e informamos que, como parte de las importantes inversiones realizadas por el ICE para fortalecer y ampliar su red móvil, Kölbi fue el primer operador en Centroamérica en desarrollar una potente red 4G a escala nacional y hoy, luego de duplicar la cantidad de sitios servidos, posee la mejor cobertura de Internet en 4G y 3G. Como complemento, se implementa la política de uso justo en Internet móvil pospago, que permitirá al ICE mantener los más altos estándares de calidad al fortalecer su competitividad y la experiencia de navegación de todos sus clientes. Con un modelo pensado en las mayorías, se mejorará la calidad y desempeño del servicio de Internet móvil.

Esta política se ha establecido mundialmente para buscar un equilibrio en el acceso y es una práctica utilizada desde el 2014 en Costa Rica.

Patricia Tenorio

Jefa división Mercadeo, Telecomunicaciones, ICE

Canal seco

He visto algunas mesas de discusión y videos sobre el proyecto del canal seco que una empresa privada quiere hacer en Costa Rica. Me parece que, técnicamente, se podría hacer por las llanuras del norte del país; sin embargo, tengo mis reservas al escuchar todo lo que prometen: líneas de ferrocarril, carreteras, aeropuertos y los empleos que se generarían, por lo burocrático que puede resultar el país para la realización de proyectos.

Por otro lado, el país no está solo en estas ideas, ya que Honduras y Colombia trabajan en proyectos similares. Costa Rica merece tener obras de infraestructura sobre la base de un proyecto tangible, que cuantifique el alcance de la propuesta ya que hemos pasado por experiencias muy duras a la hora de concretar proyectos.

Max Agüero Chavarría

Cartago