Cartas a la Columna

Paquete devuelto

Pese a dirección clara correos no entregó envío

El 2 de marzo hice una compra en Internet en un comercio local y fue enviada por EMS Courier de Correos de Costa Rica; sin embargo, aunque se dio clara la dirección, casi una semana después mi proveedor me informó que Correos devolvió el paquete porque para ellos la dirección era inexacta. ¿Qué le costaba al cartero enviar un mensaje de texto o llamar al remitente? Aquí es donde se ve la ineficiencia, al menos en este caso.

Mauricio Charpentier Chavarría

Cartago

Caos vial

El Estado y los partidos de turno han sido ineficientes en diseñar y construir obra pública para el transporte, la que tiene atrasos desde el siglo pasado. Por otro lado, las municipalidades otorgan permisos de construcción en áreas densamente pobladas y sin estacionamientos. En la Gran Área Metropolitana no hay dónde estacionar, lo que produce caos vial y apenas hay entre 700 y 800 oficiales de tránsito para todo el país.

A lo anterior hay que sumar las ferias donde venden miles de carros y motos y un transporte público ineficiente. La gente se queja por las presas, pero ¿qué hacen al respecto para ayudar? A ningún gobierno le importa arreglar esta situación, que ya es un problema de salud pública. Lo que quieren nuestros gobernantes es que las calles se conviertan en las de la India y Tailandia.

Marco Sancho Mora

San José

Pifia costosa

La pifia en la calle de acceso al megapuerto de APM Terminals costará al país ¢7.900 millones. Esto, además de su evidente atraso, desnuda una vez más el desinterés y la impericia de las autoridades encargadas de la infraestructura nacional. Para cerrar el cúmulo de desatinos, tanto jerarcas como los mandos medios involucrados en semejante desaguisado quedan impunes y siguen en sus puestos.

Es hora de sancionar a quienes incumplen con su trabajo y generan, con su incapacidad, millonarias pérdidas.

Egidio Vargas Durán

Santo Domingo de Heredia

Arreglo municipal

Agradezco a la Municipalidad de San José el arreglo y demarcación de la pista de atletismo, el arreglo de algunas aceras, la construcción de un pequeño parque infantil, de una rampa de acceso a la calle para discapacitados y un lugar para que quienes practican patineta tengan donde hacerlo en el polideportivo de San Francisco de Dos Ríos. También nos habría gustado que pintaran la nueva rampa del lado oeste y que construyeran otra al este.

Bernal Villalta Mora

San Francisco de Dos Ríos

Contradicciones

Me llama la atención que el canciller, Manuel González, critique las acciones contra la libertad de prensa en Ginebra, después de su actitud con ella en setiembre del 2016. Me refiero al vergonzoso acto del presidente Solís hacia su homólogo brasileño en la ONU. El canciller no hizo más que tomar una actitud esquiva y evasiva con todos los medios de comunicación, entre otras cosas refiriéndolos a ver CNN y escondiendo las “razones” para semejante desaire. El tema quedó enterrado debajo de la alfombra y después de casi seis meses no supimos nada en concreto. ¿Qué pasó con eso, señor canciller? ¿Lo que usted hizo fue promover la libertad de prensa en nuestro país?

Manuel Solera Thomas

San José

Teléfono en bodega

Llevé mi teléfono a revisión a la agencia de Claro en Guadalupe. Me dijeron que harían valer la garantía, pero pasaron los días y decían que no sabían si tenían en existencia. En la central telefónica me indicaron que sí tenían, pero que solo la tienda podía solicitarlos. En el correo para atender a los clientes dicen que no pueden ayudarme. Ahora en la tienda dicen que tardarán siete días en llegar de la bodega a Guadalupe.

Alonso Jiménez Montero

Vázquez de Coronado