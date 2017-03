Cartas a la Columna

Falta un puente peatonal

Urge construir paso en San Pedro

Es urgente que el Departamento de Ingeniería de Tránsito del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) construya un puente peatonal sobre la Circunvalación, cerca de la línea del tren, por el Mall San Pedro. En las noches, cruzan esa peligrosa vía gran cantidad de muchachos.

Eugenia Quesada Montero

Montes de Oca

Despido en AyA

Trabajé cuatro años para Acueductos y Alcantarillados (AyA) en forma interina, pero el pasado 31 de enero dieron por terminado mi contrato y no me nombraron más. Perdí obtener propiedad ya que le dieron la plaza a otra persona de San José. Obtuve nota alta en el concurso para el puesto, solo en la entrevista con la jefatura se me desfavoreció aunque logré quedarme tres meses más, de noviembre a enero en bodega, ya que conozco su manejo.

Dijo el director regional que no me nombrarían más porque recibió órdenes de la administración superior de no hacerlo. Sin embargo, el primero de marzo ingresó otra persona al puesto al que yo aspiraba. Traté de dar lo mejor durante el tiempo laborado. Deberían respetar a las personas que ejecutamos un trabajo diferente al de los jefes a la hora de tomar decisiones.

Carlos Jinesta Castro

Poás, Alajuela

ICE lo deja plantado

Recientemente, adquirí un servicio de Kölbi Hogar TV y he reportado un problema de interrupción en el audio y el video. Del ICE han quedado en ir a revisar cuatro o cinco veces. Para esperarlos, debo disponer de todo el día porque no pueden decir la hora de la visita, y todas esas veces han incumplido; tampoco avisan que no pueden llegar. Al día siguiente, llaman y preguntan cuál es el problema. Siento que me están tomando el pelo.

Tenía contratada otra empresa de cable y me di cuenta de que siempre puede haber algo peor.

Geovanny Pérez Miranda

Moravia

Cambio de PAC

Ya es necesario que el PAC de Ottón Solís, quien por casualidades de la vida llevó al poder al PAC que nos gobierna, haga un alto en el camino y marque su rumbo original de ideas centristas, de paz, honestidad y justicia, antítesis del PAC que nos gobierna sin ideas ni liderazgo y actitudes de compadre hablado con grupos de presión.

Solo el PAC original fundado por Ottón Solís volverá a tener credibilidad para los que confiaron en él.

Álvaro Vallejo Fuentes

Heredia

Errores en ‘La Nación’

Desde que falleció don Fernando Díez Losada (setiembre, 2015) he notado muy a menudo “dedazos” y errores de consecuencia y concordancia en las noticias de La Nación . Solamente en la edición del domingo 26 de febrero conté 4 “dedazos” sin siquiera leerme todo el periódico. A mi juicio, esto es inaceptable en el mejor periódico de Costa Rica, y con la tecnología que hay ahora esto no debería pasar. Antes era prácticamente imposible toparse descuidos de estos. ¿Por qué sucede esto? ¿Ya no cuenta el Grupo Nación con correctores de estilo? Es terrible ver a la juventud como escribe de mal, pero peor que un periódico de 70 años ya no preste atención a estos detalles.

Manuel Solera Thomas

San José

Nuevos parqueos

La Municipalidad de Montes de Oca ha establecido parqueos con boletas en la calle que va de sur a norte, frente al AM PM ubicado 200 metros al oeste de Taco Bell, por la Universidad de Costa Rica. Esa vía es muy transitada por quienes van hacia la rotonda de La Bandera, a la Universidad y los que salen del Mall San Pedro, por lo que siempre hay largas filas. Además, está la línea férrea, que ocasiona atrasos adicionales.

Al establecer la Municipalidad esos parqueos deja para circular solo una vía y da la impresión que la medida no ha sido analizada técnicamente por los responsables o se tomó para favorecer a determinados locales comerciales.

Es inconcebible que se establezcan estos parqueos con boleta, cuando se debería mejorar la circulación y evitar presas. Espero que la Municipalidad reconsidere esta decisión.

Fernando Moya Morux

Montes de Oca

Poca señal celular

Ante el progresivo desarrollo en el que se encuentra inmerso nuestro país, resulta desconcertante que el servicio de telefonía celular sea tan severamente limitado en una zona de gran concurrencia como Cartago, específicamente en el residencial Tecno 2000, en Dulce Nombre. Como usuario leal, es fácil percatarse de la deficiencia que sufre Kölbi en gran parte de Cartago, aunque las tarifas continúen elevadas. Merecemos respeto como consumidores.

Miguel Mena García

Cartago