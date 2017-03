Cartas a la Columna

Tramitomanía institucional

Papeleo en oficinas públicas complica trámites

Tengo un pequeño negocio que lo atienden mujeres y un cobarde se esconde tras un número de teléfono privado para llamar y decirles vulgaridades. Fui al ICE a pedir que me dieran un listado de las llamadas entrantes y me dijeron que tenía que pedirlo a los tribunales. Fui y me mandaron al ICE a buscar una certificación donde conste que la línea me pertenece. Cuando la tuve, fui nuevamente a las tribunales, pero ahora la denuncia la tenían que poner las empleadas.

Henry Martínez Gallo

San José

Juntas directivas

Es impensable que quieran quitar requisitos para estar en una junta directiva de un banco público. Además, buscan que los miembros aumenten a nueve.

Cada vez se rebajan más los requisitos para ocupar estos puestos, que son muy importantes para los bancos. Los bancos no están ahí para ser saqueados, están para servir a los costarricenses. Tampoco están para que los cierren y que algunos, de esta manera, no paguen sus deudas.

El verdadero trasfondo de estas medidas serían que cualquier político de turno quede nombrado en esos grandes puestos, aunque no tenga la menor idea de qué va a hacer ahí, excepto ganar un gran sueldo.

La realidad debería ser otra: todos los miembros de las juntas directivas de los bancos estatales deberían tener como mínimo un doctorado en banca.

Israel Jiménez Chacón

Desamparados

Logros educativos

¿Cuáles han sido los logros en las capacitaciones del Instituto de Desarrollo Profesional? ¿Por qué no han podido mejorar la calidad de la educación que mide las pruebas PISA? En otros países cambian de metodología cada vez que las pruebas PISA los desplaza. Aquí seguimos pagando a “asesores” y “expertos” y los resultados no llegan.

Mario Valverde Montoya

San Rafael Montes de Oca