Cartas a la Columna

Demora en reparación

Siete semanas arreglando laptop

El 11 de enero llevamos una computadora portátil a la tienda Dell de Multiplaza Curridabat para que le repararan el teclado. Se pagó el arreglo y la pieza que necesitaba. Sin embargo, siete semanas después, no tenemos la computadora reparada y solo me indican que el repuesto está por llegar. El tiempo transcurrido ha sido excesivo. Solicitamos que en la tienda Dell respondan por el servicio que ofrecen.

Andrea Marqués Reyes

Curridabat

Mala decisión

Por el problema en el puente de la “platina” fue una grata sorpresa dejar guardado el automóvil y utilizar el transporte público en el horario exclusivo para buses, el que resultó ser rápido y sin presas; sin embargo, hace unos días, autorizaron que cruzaran automóviles en el horario restringido y pasamos de 15 minutos a más de una hora, en el sentido Alajuela-San José.

Hacer este cambio solo beneficia a quienes van en carro, en la mayoría de los casos con solo el chofer, en detrimento de las miles de personas que utilizamos el transporte público.

Aún faltan muchos días para que esto termine, las autoridades de gobierno deberían reconsiderar y anular la pésima decisión de dejar pasar automóviles en el horario exclusivo de buses.

Ana Guevara Rodríguez

Escazú

Uber desactivado

Tenía más de un año de ser usuario de Uber. Utilizaba el servicio casi a diario y tenía una excelente calificación, pero hace casi seis meses la aplicación me dio un error y no sirvió más. Mandé mi consulta y me contestaron de Holanda, pero quisiera que alguien de Uber en Costa Rica me responda, ¿o tendré que quedarme tecnológicamente atrás viajando en taxis “rojos”?

Alberth Dover Jiménez

Goicoechea

Aceras nuevas

Mi más sincera felicitación a la Municipalidad de Desamparados por las nuevas aceras en el colegio Monseñor Odio y la escuela Garcia Monge. Están quedando muy bonitas.

Lucía Chacón Arrieta

Desamparados

Decepción política

Es interesante ver cómo los polos del espectro político se unen cuando se trata de perseguir a los medios informativos. Trump se da la mano con Maduro en su ataque a la prensa de sus respectivos países. ¿Cuál es la reacción en nuestra Asamblea Legislativa? Del Frente Amplio nada nos sorprende, pero del PAC parece insólito que, aunque sea en forma tácita, apoyen la política del gobierno venezolano en contra de la libertad de prensa. ¡Qué decepción para los que votamos por el PAC! Tal parece que esos diputados olvidaron que la libertad de prensa es el ingrediente esencial en el proceso democrático.

Álvaro Chaves Núñez

San Antonio de Escazú

Claro no responde

Recientemente, Claro tardó 15 días para activar una línea celular. Me cansé de todas las excusas que recibí en la sucursal de Plaza Lincoln. Tuve que cambiar de agencia para que me resolvieran el problema. Y antes que la vocera de la empresa me responda por esta vía, le informo que envié un correo a clientes@claro.cr hace más de un mes, donde hago un resumen de todo lo sucedido, pero sigo sin una respuesta.

Andrés Arley Vargas

San José

Reintegro de dinero

El domingo 12 de febrero ordené al servicio expreso de Campero un paquete familiar de pollo, pero como había pasado más de una hora y la orden no la traían, llamé para cancelarla. Solicité la devolución del pago que había realizado con tarjeta; sin embargo, han pasado quince días y solo he recibido excusas de parte de Campero. Les solicito que me devuelvan el dinero lo antes posible.

Cynthia Naranjo Portilla

Curridabat