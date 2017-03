Cartas a la Columna

Autos mal estacionados

Entrada a emergencias de la Carit bloqueada

Un gran riesgo se produce en la Maternidad Carit por los carros que a diario bloquean el ingreso a Emergencias. Como si fuera un parqueo público se estacionan de manera horizontal sobre la acera, lo que obliga a señoras y mujeres embarazadas a caminar por media calle a vista y paciencia de los guardas de este centro médico. Le solicito al director de la Policía de Tránsito, Mario Calderón, que tome cartas en el asunto.

Miriette Méndez Villalobos

Goicoechea

Culpa de las presas

Sirva la respuesta a la queja de Marco Tulio Vindas ( Cartas, 25/2/17), en relación con los servicios expresos de Microbuses Rápidos Heredianos, para ampliar nuestra explicación por los efectos que ocasionan en nuestro servicio los trabajos sobre las rutas 1 y 3.

Los tiempos de viaje son de dos horas en ambos sentidos, lo que produce que la recuperación de buses en las terminales no sea la misma de antes, cuando el tiempo de viaje no sobrepasaba los 50 minutos.

Nuestra prioridad, según lo dispone el Consejo de Transporte Público, es el servicio regular y, en estas circunstancias, nosotros nos limitamos a acatar esa disposición.

Manuel Mora Mora

Gerente administrativo, Microbuses Rápidos Heredianos

Arreglo de calles

En este espacio me he quejado varias veces por el mal estado de las calles del residencial Los Colegios en Moravia, alrededor del Colegio Nuestra Señora de Sion; sin embargo, el mes anterior se realizó un recarpeteo completo en la calle situada al costado sur de esta institución y quedó bastante bien.

Agradezco al alcalde de Moravia, Roberto Zoch Gutiérrez, su interés y empeño por iniciar estos arreglos y por cumplir con su palabra dada a los vecinos.

Ramiro H. Jiménez Rodríguez

Moravia

Cruce complicado

Es de todos sabido lo difícil que es venir de Heredia a Tibás en horas de la mañana; sin embargo, el esfuerzo realizado por los oficiales de tránsito en esas horas se ve empañado por lo camiones de alto tonelaje, así como los “vivazos” que se meten contravía y le lanzan su carro a otros.

Lo mismo ocurre en las tardes al salir de Tibás; lástima que la vigilancia de las mañanas no se repita en las tardes, porque muchos conductores irresponsables cierran calles aledañas a la vía principal al plantarse en doble vía y cerrar de manera ilegal un carril.

Por otra parte, sugiero que al final de la calle que lleva de Tibas a Heredia se coloquen unas señales de tránsito que usan en otros países, las que tienen como figura una cremallera, de tal manera que los que salimos por ahí entendamos que pasa el primero que llega al cruce y detrás de él el auto que está al lado.

Roberto Jiménez Valverde

Heredia

Trámite con Cabletica

He tenido un trámite muy tedioso con Cabletica para tratar de escuchar la grabación de una llamada en la que solicité, hace tiempo, la desconexión de un servicio que me quieren cobrar. No obstante, en Cabletica me dicen que no es posible oír esas grabaciones, solo si las solicita la Sutel.

Es lamentable que esta empresa no pueda dar un buen servicio al cliente.

Paula Estevanovich Araya

Santa Ana centro

Caso resuelto

En Tigo Star buscamos proveer un estilo de vida digital y la mejor experiencia a nuestros clientes. Por eso, contactamos a don Eben Aguilar para aclarar su queja ( Cartas, 20/2/17) y asesorarle con respecto al servicio contratado para que incluya Tigo Music. Este y todos los comentarios que recibimos son tomados en cuenta para mejorar nuestra comunicación y oferta comercial.

Estamos siempre a la orden a través de nuestros canales de atención: la línea 1722 y mediante el chat disponible en http://www.tigostar.cr

Jairo Ledezma

Jefe de Servicio al Cliente de Tigo