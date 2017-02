Cartas a la Columna

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

Parque descuidado

Vecino espera que alcaldesa dé informe

Hace poco fueron cortados la mayor parte de los árboles del parque del residencial Las Flores, en San Pablo de Heredia. Este sería el segundo parque donde sucede esto, pues el primero fue el que está situado frente a las oficinas municipales. La mayoría de estos árboles no eran endémicos –eran pinos– y producían grandes cantidades de basura que tapaban los caños y alcantarillas cercanas. La Municipalidad daba poco mantenimiento y eran dos vecinas las que se encargaban de limpiar los excesos. La apariencia actual del parque es de abandono. Esperamos que la alcaldesa nos informe cuáles son los planes para este lugar.

Edgar Mora Rivera

San Pablo de Heredia

Queja atendida

Con respecto a la queja del señor Julio Rodríguez Cantillano ( Cartas, 26/2/17), informamos que procedimos a cambiar de inmediato el aparato para evitarle más inconvenientes.

Le agradecemos a nuestros usuarios que si tienen algún inconveniente con nuestros servicios nos contacten a través del correo electrónico clientes@claro.cr, para darles una solución de la manera más rápida posible.

Carolina Sánchez

Vocera de Claro

Cruces del tren

Cuando viví en Europa, hace 35 años, en ciertos pasos de tren había un mallado con bombillos eléctricos a los lados de la carretera y cuando se aproximaba un tren, se encendían y apagaban, además sonaba un timbre. Eso es más barato y más eficaz que las agujas.

Roland Agüero Echeverría

Curridabat

Salvar a Bancrédito

De un trazo, en el estrecho espacio de la columna titulada “Liquidemos a Bancrédito” ( De Frente, 27/2/17), Juan Carlos Hidalgo dicta una sentencia manchesteriana: “el Estado no debería ser del todo dueño de bancos comerciales” ; o sea, ¡viva la banca privada!. Laisser faire … De ahí se pasa a la defensa de la medicina privada y a la privatización de todos los entes públicos.

No obstante, la banca pública no es tal por los rendimientos meramente económicos, sino por su ultima ratio , buscar el desarrollo del país, y lo ha logrado pese a sus perfectibles errores, no tanto como la ilegal y mal asesorada especulación con bonos extranjeros, de ingrata memoria.

El plural de dicha columna extrapola un sentimiento no compartido. Otros diríamos –en cuenta los agricultores e industriales cartagineses–: salvemos al Banco Crédito Agrícola de Cartago, que de mucho ha contribuido al progreso del país.

Raúl Marín Zamora

Cartago

Educación vial

La muerte de jóvenes por accidentes de motocicletas ha alcanzado proporciones alarmantes, además de los altísimos costos sociales y económicos que originan.

Como en todos los problemas complejos, las causas son múltiples. Cada día se venden y circulan más motos por las vías del país y no parece encontrarse una manera de abordar el problema. Las vías tardarán mucho en ser actualizadas; más vigilancia y legislación no suelen ser la solución a situaciones como estas, causadas mayormente por fallas humanas. A largo plazo, la solución es un programa vigoroso de educación para los usuarios, sobre todo los nuevos.

Isidoro Zaidman

San José

Homenaje póstumo

Todos los pueblos tienen sus personajes orientadores del rumbo comunal, algunos lo hacen en el campo religioso, político o educativo. Esta última actividad, una de las más reconocidas, porque el maestro siembra en la mente del niño y en el adolecente principios sobre los cuales se conducirán en el futuro.

El cantón de San Pablo de Heredia, recientemente, despidió en un nutrido homenaje póstumo a uno de sus más fieles representantes: Edwin León Villalobos. Don Edwin fue educador, diputado, ministro de Trabajo, rector de la Universidad Nacional y, además, fue un hombre de comprobada honestidad.

Álvaro Chaves Sánchez

Heredia