Cartas a la Columna

Cobro electrónico en buses

Pago manual provoca pérdida de tiempo

En Costa Rica, detrás de cada bus que se estaciona en la vía pública, para que bajen o suban pasajeros, se forma una fila de vehículos que esperan que el bus continúe su marcha. El conductor del autobús se toma todo el tiempo para cobrarle el pasaje a cada usuario. Los buses en Alajuela paran, muchas veces, cada 100 metros, lo que hace más grande la presa. El cobro electrónico sería una solución a este problema.

Jaime Morera Monge

Alajuela

Tabla para pensiones

La tablas orientativas para la fijación de pensiones me parece una medida acertada. La métrica permite el equilibrio y la objetividad.

Establecer montos antojadizos, sin las pruebas que los respalden, aunque sea de manera temporal, ha llevado a muchos a la cárcel o a endeudarse porque no tienen capacidad de pago. ¿Qué ganaron los niños a los que el sistema tanto quiere defender? ¿El sistema tiene derecho a establecer una pensión que el hombre no tiene capacidad económica de pagar?

Si Costa Rica se declara como un país de derecho, ¿cómo se ha caído en esta injusticia?

La Asamblea Legislativa debe establecer leyes justas y equilibradas que no se basen en una agenda de moda para caerle bien a ciertos grupos. No se puede juzgar a partir de prejuicios, se tiene que juzgar con base en un instrumento objetivo.

Silvia Hernández Arroyo

San Vicente, Moravia

Idioma de esperanza

Para honrar la memoria del creador del esperanto, Luis Lázaro Zamenhof, la Unesco conmemorará el próximo 14 de abril el centenario de su deceso. Este es un honor merecidísimo, no solo como creador de una lengua fácil de aprender, destinada a la comunicación internacional sin imposiciones culturales de potencia alguna, sino también por la idea fundamental que guía a esta lengua y sus cultivadores: paz, respeto e igualdad entre pueblos y personas con base en la tolerancia y la aceptación de todos sin discriminación alguna.

Hugo Mora Poltronieri

Escazú

Buen artículo

Excelente el artículo del sociólogo Miguel Sobrado ( Opinión, 14/2/17) intitulado: “Turismo sustentable en Tortuguero”. Solo le faltó visitar la impresionante edificación donde se recicla y procesa la basura. Ahí las maquinarias transforman hasta las bolsas plásticas, seleccionan los materiales desechados por colores y artículos para convertirlos en materiales que se exportan o se venden a nivel nacional.

El dinero que se recauda lo recibe la asociación para mejoras en la misma comunidad. Si todas las asociaciones comunales siguieran este ejemplo, Costa Rica sería un país libre de basura.

Miriam Ramírez López

San Isidro de Grecia

Agencia no responde

El 26 iba a viajar a Madrid con mi esposo. Los boletos los compre a través de Despegar.com. Lamentablemente, por impedimentos de salud, no pude viajar. En un hospital de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) me dieron un dictamen médico en el que se detallan las razones que me lo impidieron.

Sin embargo, luego de múltiples intentos de comunicarme con la empresa, por teléfono y correo electrónico, no he obtenido una respuesta, ya sea para reprogramar el viaje o para un reembolso. También fui a laque se supone es la oficina, pero no encontré con quien hablar. Air France tampoco se hace responsable. Me gustaría una respuesta de la empresa.

Blanca Masís Gómez

Heredia

Cambio de teléfono

El 8 de febrero adquirí un teléfono celular en Intelec. Después de ocho días falló. Lo llevé a revisar y, además de una excelente atención del personal de Servicio Técnico, me resolvieron la situación el mismo día. La empresa me entregó un nuevo aparato igual al que había adquirido. Empresas así hacen la diferencia.

Gerardo Sosa Camacho

Guadalupe, Goicoechea