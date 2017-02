Cartas a la Columna

Servicio amarrado

Claro no da a cliente solo TV por cable

El 2 de febrero fui a Claro a solicitar el servicio de Internet y televisión por cable. Un día después el técnico llegó a mi casa a hacer la instalación, pero no había señal de Internet, por lo que tampoco instaló el servicio de cable, ya que el contrato era por ambos servicios. Luego fui a la agencia a explicar lo que ocurrió y a pedir que solo quería la televisión por cable; sin embargo, no han querido que les devuelva el enrutador y me dicen que debo pagar una multa.

Diego Jiménez Morales

Cartago

Obra pública

Con excepción de los proyectos del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), aunque es necesario revisar sus costos, el país se ha caracterizado por su ineficiencia en la construcción de obra pública, tanto la que realiza el gobierno como la empresa privada.

La ruta 27 fue diseñada con “colapso” incluido, la carretera a San Carlos es como un aeropuerto, donde no hay entradas ni salidas; los bacheos no aguantan el primer invierno y ni hablar de la “ platina”, entre otros casos. Por esto aplaudimos el aporte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de fondos no reembolsables para “mejorar y fortalecer los procesos de planificación, licitación, ejecución, supervisión y control de los proyectos de inversión”.

Lo importante es que este organismo asume la selección de las consultorías que se requieren, lo que garantiza, por la seriedad que los caracteriza, que no pasará lo que sucedió con los fondos del BCIE en la administración Arias.

Gustavo Elizondo Fallas

Santa María de Dota

Buena atención

A pesar de no ser cliente directo del Scotiabank, fui a la sucursal en el Auto Mercado de Santa Lucía de Barva a realizar un pago de una operación de crédito. Cuando llegué a mi casa revisé la transación y me percaté que faltaba dinero en el vuelto. Fui donde la cajera que me había atendido y de inmediato le solicitó a su jefa que hiciera un arqueo para ver si sobraba dinero. Al cabo de un rato, me llamaron para darme el dinero.

El monto no era significativo; sin embargo, quiero felicitar a las funcionarias y al Scotiabank por la atención que recibí y que pone de manifiesto que en nuestro país sí hay trabajadores honestos y que se esmeran por hacer una excelente labor.

Óscar Ugalde Víquez

Heredia

Seguimiento a queja

En relación a la queja publicada por el señor Elías Esquivel el 15 de febrero pasado en esta sección, el Ebáis de barrio México tiene una ventana única de atención al usuario, en la que se realiza la recepción de la receta, el sellado de copias para los meses siguientes, la revisión inicial de la receta médica y la revisión del perfil fármaco-terapéutico de cada usuario, lo que antes no se realizaba.

Pese a que el tiempo de espera en el despacho de medicamentos se redujo en el 2015 de unas 4- 5 horas a 1-1:30 horas en la actualidad, continuamos trabajando en establecer estrategias que agilicen aún más el proceso de preparación, con el fin de brindar atención oportuna y de calidad a los usuarios.

Ofrecemos al señor Esquivel y a la comunidad disculpas y haremos un seguimiento a lo planteado en la carta publicada.

Tannia Hanson Austin

Farmacia, Clínica Clorito Picado

Aeropuerto saturado

Sábado 11 de febrero en el aeropuerto Juan Santamaría a las 3 de la tarde: por la llegada de tres aviones no cabía una persona más en la sala de migración, una pequeña banda para recuperar las maletas de dos vuelos, el personal tiraba maletas en los pasillos para desocupar la banda sobrecargada, afuera una gran cantidad de gente con carteles de todo tipo compartía un espacio reducido con las personas que iban a recibir amigos, familiares o turistas. ¿Y así las autoridades hablan, con orgullo, de recibir más aerolíneas y más turistas en el país?

Philippe Bloton Grall

Esparza