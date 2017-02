Cartas a la Columna

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

Ruta 32 sin mantenimiento

palos, piedras y alcantarillas sucias dañan vía

Entre el peaje y el cruce de Río Frío, en la ruta 32, la calle se está llenando de troncos, piedras, palos y ramas, algunas taladas sobre el borde del camino. También se ven alcantarillas tapadas, por los derrumbes que han ocurrido ,y que se desbordan con las lluvias.

Ojalá el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) recuerde que el mantenimiento preventivo es muy importante y dedique un camión y una cuadrilla con las herramientas apropiadas para ir limpiando el camino que atraviesa este importante “pulmón verde”, el cual es admirado por los turistas de todas partes del mundo.

Alfredo Aspitia Tagliatori

Montes de Oca

Zanja en calle

¿Quién ordenó hacer una zanja en la cuesta entre Santa Ana y Escazú y nos dejó solo un trillo para circular? Esta obra ya lleva casi cinco meses, ¿se quedará así a esperar que se produzcan accidentes, como casi todos los trabajos en Costa Rica? ¿Quién es el responsable? y, ¿cómo hacemos para que terminen el trabajo?

Las autoridades de la Municipalidad de Santa Ana podrían brindar una respuesta a estas interrogantes.

Marcela Nieto Sancho

Santa Ana

Servicio de Tigo

La página de Tigo invita a activar Tigo Music a los clientes del servicio de televisión digital o de alta definición. Recientemente contraté la promoción de televisión digital con 8 MB. Además, llamé antes de contratar la oferta para estar seguro de que el paquete promocional incluía Tigo Music.

No obstante, no pude activar el servicio y la empresa aduce que tengo el paquete “mini”, cuando su propia documentación no menciona eso.

Eben Aguilar Bainbridge

Pavas

Tablas para pensiones

Los que laboramos en el área de las finanzas y la contabilidad hacemos uso frecuente de tablas e instrumentos equivalentes. Se utilizan para precisar, organizar y presentar información que, a la postre, será de utilidad en las labores propias de la profesión.

Sería conveniente que jueces y sus similares consideren usar tablas de pensiones alimentarias, aunque sean como orientadoras en este tema tan sensible.

Egidio Vargas Durán

Santo Domingo de Heredia